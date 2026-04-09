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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

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No es el fracaso en el Mundial... Donnarumma, entre lágrimas: «Esto es lo que más me ha dolido»

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
G. Donnarumma
Bosnia y Herzegovina
Italia

El portero italiano rompe su silencio en una emotiva entrevista

Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City, rompió su silencio sobre la polémica de las primas tras la derrota ante Bosnia y elogió a los tres dirigentes que renunciaron.

El portero, que fue capitán durante la fase de clasificación, concedió una emotiva entrevista a «Sky Italia» en la que habló del dolor por la tercera ausencia consecutiva en el Mundial y de las informaciones sobre las bonificaciones.

La Azzurra falló en su intento de ir al Mundial por tercera vez consecutiva tras perder en penaltis contra Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca.

Lee también: Una vergüenza para el fútbol... Las críticas acosan a Donnarumma tras el fracaso de Italia.



  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Un momento doloroso

    Donnarumma declaró al inicio de la entrevista: «Lo que más me dolió fue lo que se publicó. Como capitán, nunca pedí ni un solo euro a la selección italiana».

    Y añadió, según recoge la web «Football Italia»: «En la selección, como en todos lados, el plan era dar un regalo a los jugadores al lograr un objetivo concreto. Eso es todo; nadie pidió nada a la Federación».

    Y añadió: «Nuestro premio era jugar el Mundial, pero no se logró».

    Y concluyó: «Lo que más me ha dolido han sido los comentarios y las palabras que se han dicho».



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  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    La dimisión del trío

    La salida de Gabriele Gravina (presidente de la Federación Italiana), Gennaro Gattuso (seleccionador) y Gianluigi Buffon (director de la selección) añadió otra capa emocional a un momento ya complejo. Donnarumma los elogió y se mostró muy afectado por las renuncias tras la derrota ante Bosnia.

    El portero del Manchester City declaró: «Tenía una relación estupenda con Gigi, Gattuso y Gravina. Lo sentimos mucho por ellos; es normal sentirse en parte responsable de lo que pasa ahora, y eso duele. Pero quiero dar las gracias al entrenador, al presidente y a Gigi, porque han aportado mucho».

    Según el sitio web francés «Foot Mercato», el portero italiano rompió a llorar al hablar de la marcha del trío.

  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    El mensaje del futuro

    La racha récord de victorias de Italia y su triunfo en la Eurocopa 2021 siguen siendo grandes logros, y Donnarumma insistió en que la identidad futbolística del país se puede recuperar.

    «A pesar de las decepciones, en estos años hemos logrado grandes cosas y no debemos tirar todo por la borda», afirmó.

    Su mensaje fue claro y sincero: «Es difícil, pero debemos seguir adelante con la certeza de que Italia volverá más fuerte».

    Y añadió: «Como la Liga de Naciones y la Eurocopa aún están en juego antes de cualquier eliminatoria mundialista, el proceso de reconstrucción empieza antes de lo que muchos creen».

    Concluyó: «Los dos primeros días han sido duros y agotadores. Es doloroso. Me costó asimilarlo, pero hay que empezar de nuevo y reaccionar».