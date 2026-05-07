Lampard se ha convertido en un héroe en las Midlands tras llevar al Coventry City al título de la Championship con 95 puntos y acabar con 25 años de ausencia del club en la máxima categoría. Sin embargo, el comentarista Richard Keys asegura que Lampard podría marcharse antes de la nueva temporada. Aunque se habla de un regreso a Stamford Bridge, Keys cree que su destino más probable es otro club londinense.

Al técnico, que solo tiene un año más de contrato y aún no ha renovado, lo acechan clubes de la Premier League. En su blog, Keys lanzó la bomba: «Si Lampard se va, probablemente irá al Fulham; no dejo de oír su nombre vinculado a ese club».