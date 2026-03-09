Getty Images Entertainment
«No es cierto»: el presidente de La Liga niega que se haya dado «luz verde» al regreso de Lionel Messi al Barcelona, en respuesta a la sensacional afirmación de Xavi
El presidente de La Liga rechaza las acusaciones.
En declaraciones al programa Estudio Estadio deTVE, Tebas desmontó rápidamente las recientes afirmaciones realizadas por el exentrenador durante una explosiva entrevista con La Vanguardia. El presidente de La Liga negó categóricamente que se hubiera concedido al club catalán ninguna dispensa financiera para facilitar el esperado regreso de Messi en 2023.
«No es cierto. La Liga no autorizó absolutamente nada ni dio su visto bueno», insistió. Su firme refutación desafía directamente la versión del legendario centrocampista, quien alegó que se superaron los obstáculos burocráticos antes de que el acuerdo se viniera abajo misteriosamente, echando toda la culpa a la jerarquía del club.
El veto al regreso a casa
La polémica se desató cuando el exentrenador del Barça detalló lo avanzadas que estaban las negociaciones para el regreso del ocho veces ganador del Balón de Oro tras su triunfo en el Mundial. Según él, ambos mantuvieron conversaciones durante meses y, en la primavera de 2023, los aspectos deportivos estaban prácticamente cerrados para una «última temporada» en Cataluña.
Sin embargo, el entrenador acusó a Laporta de vetar deliberadamente el traspaso a pesar de contar con la aprobación de la liga, alegando que el presidente temía desencadenar una guerra interna con la superestrella argentina. El acuerdo finalmente fracasó y el delantero fichó por el Inter Miami de la Major League Soccer, lo que dañó gravemente la relación personal entre los dos antiguos compañeros de equipo.
El presidente defiende sus decisiones.
Reacio a dejar pasar las acusaciones, Laporta aprovechó un reciente debate electoral presidencial para defender con vehemencia sus acciones ejecutivas y ofrecer una mordaz valoración de su antiguo entrenador. Admitió sentirse «sorprendido y dolido» por los comentarios, y justificó el polémico despido estableciendo un marcado contraste con su sucesor, Hansi Flick.
«Con Xavi, veía que íbamos a perder, y con Flick, veo que vamos a ganar», declaró, según Mundo Deportivo. En cuanto al traspaso fallido, insistió en que la decisión fue puramente económica y se basó en el propio temor del jugador a la presión abrumadora, lo que contradice directamente la versión oficial.
Las tensiones electorales llegan a su punto álgido
La amarga guerra de palabras también puso de manifiesto profundas fracturas institucionales, ya que el ex capitán afirmó que fue engañado y finalmente despedido por Alejandro Echevarría, un poderoso asesor que, según él, prácticamente dirige el club. Expresó su profunda decepción por haber sido traicionado por la misma administración que lo trajo de vuelta.
En respuesta, Laporta lo acusó de actuar como peón político de su rival presidencial, Víctor Font, pocos días antes de las elecciones, dado que Xavi se ha alineado con la campaña rival. Al concluir su defensa, el presidente en funciones mantuvo que sus decisiones más duras —romper lazos con iconos como Ronald Koeman, el delantero argentino y el técnico español— fueron en beneficio de la institución.
