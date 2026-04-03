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«¡No es bueno para el fútbol!»: Mikel Arteta reconoce su decepción por la eliminación de Italia del Mundial, mientras el entrenador del Arsenal intenta «animar» a Riccardo Calafiori
La decepción internacional de Calafiori
El hecho de que la selección italiana no haya conseguido clasificarse para el próximo Mundial ha dejado huella en el vestuario del Arsenal, especialmente en Calafiori. Arteta reconoció la gravedad de la situación tanto para el jugador como para el deporte, y destacó el peso histórico que tiene la ausencia de la Azzurri en la escena mundial.
En una rueda de prensa celebrada el viernes, se le preguntó a Arteta cómo respondería ante la decepción de Italia. «Intentar animarlo. Creo que no solo por Richy, sino por Italia, por el fútbol», respondió. «Un país como el suyo, con tanta pasión, tanta historia, que no esté en un Mundial, es duro y no creo que sea bueno para el fútbol. Eso también demuestra lo difícil que es pasar por todas esas fases para ganarse el derecho a estar en la competición».
- AFP
Los Azzurri buscan una nueva identidad
Tras la dimisión de Gennaro Gattuso como seleccionador, Italia debe centrarse ahora en la Liga de Naciones de la UEFA, mientras la federación emprende la difícil tarea de reconstruir su estructura técnica y administrativa, que ha quedado diezmada.
Aunque aún no se ha nombrado a ningún sucesor, el legendario delantero Alessandro Del Piero ha respaldado públicamente a Antonio Conte para un sensacional regreso a los banquillos, con el objetivo de restablecer el orden y formar a una nueva generación de talentos.
El regreso de Ben White a la selección inglesa y los abucheos
Mientras Calafiori se enfrentaba a la decepción, Ben White protagonizó un regreso por todo lo alto a la selección inglesa bajo las órdenes de Thomas Tuchel. A pesar de que el defensa fue abucheado por parte del público de Wembley durante los amistosos contra Uruguay y Japón, Arteta insiste en que el versátil jugador ha regresado a London Colney con muy buen ánimo y lleno de optimismo respecto al nuevo cuerpo técnico de los Tres Leones.
Arteta se apresuró a descartar cualquier preocupación respecto a la reacción del público, afirmando: «El volumen estaba bajo, así que no pude oír [los abucheos]. Solo pude ver una gran sonrisa en su rostro y la forma en que regresó de la selección, y las cosas buenas que le contaba a todo el mundo sobre el grupo, sobre las reuniones que tuvieron, sobre Thomas y todos los demás».
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Aprovechar el impulso de la final de la Carabao Cup para la recta final
Los Gunners aún están asimilando su derrota en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City, y Arteta está decidido a utilizar ese dolor como motivación para la FA Cup y la lucha por el título de la Premier League. Con Viktor Gyokeres de vuelta tras su compromiso con la selección sueca, lleno de confianza tras marcar cuatro goles y llevar a su equipo al Mundial, el entrenador quiere que su equipo dé el «empujón final» en la parte más bonita de la temporada.
Reflexionando sobre la final, Arteta explicó: «Cuando no consigues ganar esa final, creo que lo que hay que tener en cuenta es cómo esto nos va a hacer más fuertes para el empujón final de la temporada».