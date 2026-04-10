«No era mi intención ofender a las mujeres»: Neymar se pronuncia sobre sus polémicas críticas al árbitro tras la airada reacción del jugador del Santos ante la tarjeta amarilla

Neymar ha hablado por primera vez tras la polémica sexista que surgió en la victoria 2-0 del Santos sobre el Remo a principios de mes. El delantero fue criticado por cuestionar al árbitro de forma considerada ofensiva para las mujeres.

En el minuto 85, tras una dura entrada, protestó y vio la amarilla que le costó la suspensión para el duelo contra el Flamengo en el Maracaná, que el Santos perdió 3-1. Después del partido, un frustrado Neymar criticó a Sampaio y declaró: «Es injusto. Me hicieron una falta por detrás al final del partido. Ya era la tercera o cuarta. Fui a quejarme y le dije: "¿Estás loco?", entonces me mostró la amarilla. Savio es así: creo que se levantó de mal humor (chico) y llegó al partido así».

En Brasil, «chico» alude a la menstruación, por lo que su frase se interpretó como una comparación sexista entre el mal humor del árbitro y el de una mujer con la regla.