«No encaja del todo aquí»: la sequía goleadora de Christian Pulisic, estrella de la selección estadounidense, en el AC Milan se debe a cuestiones tácticas

Pulisic y Leao admitieron que los rumores de un enfrentamiento eran exagerados. Nacieron tras un momento tenso en medio de los problemas del AC Milan. Poco después, la plantilla celebró un gol imitando su festejo. Todos sonreían. Todo bien.

Sin embargo, ambos siguen con dificultades en el esquema de Allegri, que no potencia sus virtudes. Aun así, el Milan mantiene el 3-5-2 en busca de equilibrio y alinea a los dos extremos sin un nueve definido. Así, los resultados no sorprenden.

«Sé que no se adapta del todo», admitió Allegri sobre Pulisic. «Le pedí que jugara hoy por la derecha y a Leao por la izquierda, así que nos quedamos sin delantero centro».

Leao tampoco marca desde el 1 de marzo ante el Cremonese, y ambos han brillado por su ausencia en los duelos clave. Sin su aportación, el Milan ha perdido gol. En 18 partidos este 2026, solo han marcado más de un gol en cinco ocasiones.

En los últimos cuatro partidos marcó solo un gol y sumó cuatro puntos, lo que lo relegó al tercer puesto tras perseguir al líder, el Inter.

La solución parece clara: fichar un delantero y reactivar el ataque. Pero Allegri se resiste. Con el 3-5-2, el Milan defiende mejor: ha encajado 27 goles en lo que va de temporada, por los 43 de la anterior.

¿Vale la pena sacrificar el gol por esa solidez? Para igualar los 61 tantos de la campaña anterior, el Milan debe marcar 13 en los cuatro partidos que quedan.

Además, el club no tiene un delantero en el que pueda confiar: Niclas Fullkrug solo ha marcado un gol, Santiago Giménez, recién recuperado de lesión, aún no ha estrenado su cuenta en 12 partidos, y aunque Christopher Nkunku actúa más centrado, apenas suma cinco tantos en 28 encuentros.

Afortunadamente para Pulisic, ese no será un problema cuando se una a la selección de Estados Unidos, que parece mejor preparada que el Milan para colocarlo en los lugares adecuados del campo.