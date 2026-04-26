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«No dijo que sí»: el exentrenador del Barcelona, Xavi, explica por qué Lionel Messi no volverá al Camp Nou
El fallido reencuentro entre Messi y Neymar
Xavi, como entrenador del Barcelona, logró repatriar a Dani Alves e intentó lo mismo con Neymar, Pedro y Lionel Messi. Los dos primeros no llegaron por problemas económicos, y el fichaje de Messi se frustró porque el presidente lo rechazó.
En su canal de YouTube, Xavi reconoció: «Como entrenador del Barcelona, traje a Dani Alves e intenté repatriar a Neymar, Pedro y Messi. No se pudo fichar a Pedro ni a Neymar por la situación económica. Con Messi, el presidente se opuso. Negociamos cinco meses en 2023 y todo estaba listo, pero al final el presidente dijo que no».
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El entrenamiento del GOAT y la comparación con Neymar
Más allá del drama del traspaso, Xavi reflexionó sobre los retos que supone dirigir y jugar junto a Messi. Describió a un futbolista cuyo ansia por el balón sigue siendo incomparable, tanto en los entrenamientos como en los partidos oficiales, donde se requiere disciplina táctica. Su relación se basó siempre en un profundo respeto mutuo y en una amistad que se remonta a los primeros días de Messi en La Masía.
«A veces Messi se enfadaba si pasaba a otro», recordó Xavi. «Se me acercaba y me decía: “¡Eh, qué haces! ¡Pásame el balón, juega conmigo!” Lo vi por primera vez a los 16 años y pensé: “Esto es diferente, nunca había visto algo así”». Era un buen chico y uno de los mejores compañeros que puedes tener. Nuestra relación se basa en la confianza». También elogió a otro excompañero: «Quizá podría haber entrenado a Neymar en el Barcelona, pero nuestra situación económica era tan mala que su fichaje nunca fue una opción. Los primeros años de Neymar en el Barcelona fueron los que más se acercaron a Leo Messi que he visto nunca».
La irrupción de Lamine Yamal
Uno de los mayores legados de Xavi en el club será el debut que le dio a Lamine Yamal, quien desde entonces se ha convertido en una superestrella mundial. El exentrenador está convencido de que el joven es un talento generacional, siempre y cuando mantenga la mentalidad profesional adecuada. Xavi también se refirió a su propia salida del banquillo, insinuando que fueron las fricciones internas, y no los resultados deportivos, las que finalmente pusieron fin a su etapa, a pesar de que inicialmente se había acordado que se quedara.
«Lamine Yamal es un jugador elegido, un genio del fútbol. Ya es el mejor o uno de los mejores del mundo; ahora todo depende de su mentalidad, energía y deseo de hacer historia», concluyó.
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Un futuro prometedor con Hansi Flick
A pesar de su salida repentina, Xavi sigue defendiendo el proyecto que ahora lidera Hansi Flick. Cree que la plantilla que ayudó a construir —con jóvenes promesas y veteranos internacionales— está lista para dominar el fútbol español en los próximos años. Para Xavi, el trabajo realizado durante la peor crisis financiera del club fue el trampolín de los actuales éxitos en el Estadi Olímpic Lluís Companys.
«Hicimos un proyecto sólido para Flick, que ahora hace un trabajo excepcional. Los jugadores han madurado y hay equipo para una década con Lamine, Koundé, Fermín, Gavi y Pedri; todos ellos los formamos nosotros».