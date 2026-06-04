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«No dejaremos que los agentes nos digan lo que tenemos que hacer»: el director ejecutivo del Manchester United esboza un «plan claro» de cara a la importante ventana de fichajes de verano bajo la dirección de Michael Carrick
Una guía para el éxito en la contratación
Berrada reveló que el United planea repetir el modelo de fichajes que revirtió la suerte del equipo la temporada pasada. En el podcast oficial «Inside Carrington», el director ejecutivo afirmó que la estructura liderada por el director deportivo Jason Wilcox ya está lista para ejecutar una visión concreta de cara a la temporada 2026-27.
«Creo que se repetirá el modelo que seguimos el verano pasado», afirma Omar. «Siempre entras a un mercado de fichajes sin saber cómo saldrás, pero debes estar muy preparado: tener un plan claro, saber qué posiciones reforzar y estar listo para cualquier eventualidad, pues pueden surgir salidas inesperadas u oportunidades que no estaban al principio».
Resistir a las presiones del mercado externo
El presidente del United se mostró firme sobre la influencia de terceros en el club. Ante el aumento de fichajes y exigencias de agentes, Berrada aclaró que el United actuará según sus propios criterios, no por los caprichos del mercado. Priorizan la sostenibilidad a largo plazo sobre soluciones rápidas que puedan comprometer la salud financiera.
«Debemos ser disciplinados: tenemos un plan, sabemos en qué invertir y nos ceñiremos a él. Algunas inversiones serán correctas no solo para los próximos dos o tres años, sino para los próximos diez. Pero debemos mantenernos centrados en nuestro objetivo. Es muy importante que no dejemos que el mercado o los agentes dicten lo que debemos hacer», añadió Berrada.
Decisiones basadas en datos y liderazgo
Un elemento clave de la nueva eficiencia del United en el mercado es la integración del análisis de datos de alto nivel. Bajo la dirección de Michael Sansoni, director de datos, el club busca minimizar el riesgo y maximizar el impacto de cada fichaje. Berrada cree que la combinación de un equipo directivo consolidado y la tecnología moderna sitúa al club en una posición ventajosa respecto a años anteriores.
«Debemos estar preparados, ser ágiles y flexibles, pero tenemos un plan claro. Jason Wilcox y su equipo están listos para ejecutarlo. La temporada pasada mostramos el camino: combinamos experiencia y juventud, jugadores que rinden en la Premier League y otros que destacan fuera de ella. Con el equipo directivo de fútbol y la inversión en el equipo de datos de Michael Sansoni, estamos en buena forma; la calidad de nuestras decisiones mejorará a medida que el equipo se asiente y sigamos invirtiendo en estas áreas».
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Reflexiones sobre un año transformador
La confianza en la directiva se basa en la gestión metódica de hace doce meses. Los fichajes de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y el portero Senne Lammens —elegido «Fichaje de la temporada» en la Premier League— avalan la estrategia. Estas incorporaciones ayudaron a Michael Carrick a llevar al club al tercer puesto y de vuelta a la élite europea.
«Los cuatro fichajes de jugadores veteranos que hicimos el año pasado han funcionado muy bien», añade Berrada. «Todos han sido clave esta temporada. Son muy distintos: Senne destaca por su madurez, Cunha por su carisma en el campo. Bryan es más reservado, pero en el campo se convierte en líder, y Sesko muestra cada día ganas de mejorar, como han demostrado los resultados recientes. Estamos muy satisfechos con esos cuatro fichajes y queremos seguir en la misma línea, sin olvidar que contamos con una plantilla hambrienta de triunfos».