Tras la amarga derrota 2-4 ante el Aston Villa, Salah agravó la tensa situación en el Liverpool al pedir volver al «fútbol heavy metal» de antaño. Carragher, en Sky Sports, no se anduvo con rodeos y arremetió contra el delantero.
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«No debería tratarse del FC Salah»: un icono del Liverpool FC arremete contra la superestrella de los Reds y lo compara con Cristiano Ronaldo
«No me sorprende», afirmó el exdefensa. Para Carragher, el escándalo era previsible y le recordó el indigno final de otra estrella: «Ya lo dije: antes de que acabe la temporada pasará algo. Soltará otra bomba, como hizo Ronaldo al dejar el Manchester United. Creí que ocurriría tras la temporada, ya con él fuera, pero me equivoqué».
“Lo llamé egoísta por una entrevista y sigo pensándolo. El Liverpool tiene por delante una semana clave: aún no tiene la clasificación para la Champions y lo importante es el club, no Salah”.
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Salah se dirige a Slot con palabras claras
La publicación de Salah, que pareció criticar al entrenador Arne Slot y sus métodos, fue el detonante. El egipcio escribió: «He visto cómo este club pasó de escépticos a creyentes y de creyentes a campeones. Costó mucho trabajo y siempre hice lo posible para ayudar. Volver a perder ha sido doloroso y no es lo que merecen nuestros aficionados. Quiero que el Liverpool recupere su valentía, su juego ofensivo y sus títulos».
Sus palabras revelaron tensiones. El excentrocampista Steven Gerrard las interpretó como prueba de un vestuario dividido y de la pérdida de identidad bajo Slot.
«Le quitó el pasador a una granada»
El comentarista Gary Neville defendió a Carragher y censuró el momento elegido por el egipcio. Humillar al entrenador en público es inaceptable en cualquier gran club.
«Ha sacado el pasador de una granada en medio de la sala y ahora simplemente se marcha», analizó Neville. «Mo no está precisamente contento. No es una situación agradable. Si fuera un jugador del Manchester United, yo estaría furioso».
Aun así, reconoce la realidad del fútbol moderno: «A un jugador de este nivel no se le puede callar. Si tiene algo que decir, lo dirá cuando menos se espere. Ha sido un comentario revelador; a Arne Slot no le gustará».
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¿Apostará Slot por Salah contra el Brentford?
Para Slot, el partido contra el Brentford es una misión suicida. Si castiga a Salah y lo deja en el banquillo, pierde calidad en la lucha por la Champions.
Por eso, Carragher le pide máximo pragmatismo: «Un entrenador no debe dispararse en el pie. Si alinear a Salah este fin de semana da al Liverpool las mejores opciones de victoria, hay que alinearlo».
La débil posición de Slot en el club complica todo. «He criticado a Salah por egoísta; Slot no puede serlo. Debe pensar en lo mejor para el club», añadió. «Si el Liverpool necesita un buen resultado contra el Brentford, debe alinearlo si cree que es su mejor equipo. Slot no goza de una posición sólida y por eso Salah hizo esas declaraciones; ahora no cuenta con el apoyo de la afición y lo ha puesto en una situación incómoda».