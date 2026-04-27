«No creo que puedan superar al Atlético de Madrid»: el Arsenal tiene más opciones de ganar la Premier League que la Liga de Campeones, insiste Gary Neville

El Arsenal lucha por la Premier League y se prepara para las semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, Neville duda de que el equipo londinense tenga la experiencia europea necesaria para triunfar esta temporada.

«Muchos de estos jugadores no saben cómo ganar una Champions League, pero han estado tan cerca en la lucha por el título que estarán desesperados por no quedarse cortos en eso», dijo Neville en The Gary Neville Podcast. «Creo que Mikel Arteta debe darlo todo en cada partido y no priorizar uno sobre otro, pero sabe que la Premier League es más fácil de ganar que la Champions League ahora mismo».