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«No creo que podamos plantar cara al Bayern de Múnich»: Niko Kovac se arriesga a ganarse la ira de la directiva del Borussia Dortmund con su sombría predicción para la temporada 2026-27
Un duro golpe de realidad para el BVB
El Dortmund suele ser el principal rival del Bayern en la lucha por el dominio del fútbol alemán, pero su actual entrenador ya parece rendirse antes incluso de que comience la próxima temporada. Kovac, que anteriormente dirigió al Bayern en el Allianz Arena, ha ofrecido una cruda valoración del panorama actual de la Bundesliga.
En una entrevista con WAZ, al ser consultado sobre la capacidad del Dortmund para competir con el gigante bávaro en la temporada 2026-27, el ex capitán croata respondió con una honestidad que podría frustrar a directiva y afición.
- AFP
Los polémicos comentarios de Kovac sobre el título
Kovac afirmó sin rodeos que el Dortmund lucha por el segundo puesto. El técnico apuntó a la gran diferencia económica y de plantilla entre su exequipo y el Bayern como clave en la pelea por el título.
«Todos esperan más, más alto, más lejos, más rápido. No creo que podamos plantar cara al Bayern el año que viene. No soy ingenuo, sino realista, y veo las cosas con perspectiva. El Bayern tiene mucho más dinero y muchas más superestrellas que nosotros», afirmó Kovac.
El déficit financiero es el punto conflictivo
Las declaraciones del entrenador del Dortmund reflejan su frustración por la diferencia económica en el fútbol alemán. A pesar de los 73 puntos logrados —su quinta mejor campaña—, el BVB no pudo acercarse al implacable Bayern. Kovac advierte que la superioridad financiera y en fichajes del conjunto muniqués lo hace intocable, lo que prolongaría la espera de la Meisterschale para los aficionados del Signal Iduna Park.
Kovac señala la profundidad del talento individual en el Allianz Arena como principal causa de su pesimismo. Dortmund ha confiado en jóvenes como Serhou Guirassy y Yan Couto para mantenerse competitivo, pero la capacidad del Bayern para alinear constantemente superestrellas establece un nivel de consistencia que, para Kovac, está hoy fuera del alcance de su plantilla.
- AFP
Afrontar las consecuencias en Dortmund
El técnico, de 54 años, está en una situación delicada. Aunque se considera un «realista», muchos en el Signal Iduna Park pueden ver sus palabras como una rendición innecesaria. El Dortmund lleva años intentando proyectarse como una marca global capaz de desbancar al Bayern, y que su propio entrenador descarte esas posibilidades de forma tan pública supone un duro golpe para la imagen del club. Queda por ver cómo reaccionarán los jugadores y si la directiva del Dortmund responderá proporcionando a Kovac fondos para reforzar la plantilla.