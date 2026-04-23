No es la primera vez que el Arsenal cae de la cima tras disfrutar de una ventaja considerable. ¿Por qué no supo rematar la faena?

Al preguntársele si estos tropiezos se deben a los nervios, al cansancio o a una falta de agallas, Dickov respondió: «Las lesiones influyen, aunque no es una excusa. En las últimas semanas han faltado Riccardo Calafiori y Jurrien Timber, claves para el estilo del Arsenal, y eso ha pesado. Bukayo Saka quizá no tenga sus mejores números, pero su influencia sigue siendo enorme cuando juega.

En cambio, el City sufrió sus lesiones al principio y ahora tiene a todos en plena forma. A veces, el momento lo es todo. No es casualidad que el Manchester City, en esta fase, haya arrancado con fuerza gracias a su experiencia.

Desde mi punto de vista, no es falta de agallas; han sido fantásticos toda la temporada. Han tropezado un par de veces, algo que quizá en otras campañas habría pasado desapercibido, pero no puedes permitírtelo cuando el City te pisa los talones, porque ellos saben cómo ganar.

La gente dice que se han ido los De Bruyne o los Kyle Walker, y es cierto, pero sigo insistiendo en que en ese vestuario hay jugadores que son ganadores empedernidos.

Esta temporada con [Gianluigi] Donnarumma y la Champions League, con Italia ganando campeonatos. Luego están Rubén Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland. Todos estos jugadores han estado ahí, lo han visto y lo han conseguido. Puede que no estén en el campo al mismo tiempo, pero en ese vestuario eso es vital.

«En otras temporadas, otros equipos con esa ventaja quizá se habrían rendido, pero el City sabe que, con su experiencia, puede remontar y lo ha demostrado».