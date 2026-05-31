«Ninguno de los dos equipos merecía ganar»: Luis Enrique niega que el PSG fuera mejor que el Arsenal en la final de la Liga de Campeones

A pesar de las celebraciones por los dos triunfos europeos consecutivos del PSG, Enrique destacó lo igualado del partido en el Puskas Arena. El español vio cómo Gabriel, defensa del Arsenal, enviaba por encima del larguero el penalti decisivo, pero rechazó sugerir que su equipo había superado claramente a los campeones de la Premier League.

Tras el partido, el técnico del PSG declaró a la prensa: «¿La tanda de penaltis? Hicimos lo de siempre para decidir quién lanzaba; ellos eligieron al más fresco. Vi la serie con calma. Fue un partido muy duro, con mucho sufrimiento. Ninguno merecía ganar, pero, si analizo la temporada, merecemos nuestra segunda Liga de Campeones».