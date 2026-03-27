La Seleção acababa de encajar el 0-2, obra del delantero del Liverpool Hugo Ekitike, cuando los aficionados brasileños en Foxborough comenzaron a corear el nombre de Neymar de forma claramente audible y durante un buen rato. Sin embargo, el delantero estrella del FC Santos ni siquiera formaba parte de la convocatoria de Ancelotti. El entrenador no lo había tenido en cuenta, lo que había provocado frustración en el máximo goleador de Brasil y sorpresa en parte de la afición.

Tras el partido, Ancelotti restó importancia a los cánticos cuando le preguntaron al respecto: «Deberíamos hablar de los jugadores que estaban aquí, que jugaron y lo dieron todo. Los que se sacrificaron y trabajaron duro. Estoy satisfecho». Además, señaló que en su equipo existe precisamente «una gran competencia».

Sin embargo, la actuación poco brillante en el terreno de juego probablemente avivará aún más los debates sobre Neymar en su país. Sobre todo porque el delantero del FC Barcelona Raphinha se lesionó y fue sustituido a los 45 minutos debido a una lesión muscular.