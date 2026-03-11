Traducido por
¡Ningún equipo lo había conseguido antes en la Champions League! El Bayer Leverkusen celebra una victoria agridulce contra el Arsenal y, aun así, se muestra molesto
Sin embargo, tras la gran alegría, el «hijo pródigo» no estaba de humor para celebrar, ya que el jugador internacional había arruinado las posibilidades de su antiguo club, el Bayer Leverkusen, de clasificarse para la ansiada siguiente ronda de la Liga de Campeones. Y es que Havertz marcó para el Arsenal en el primer partido de octavos de final, con un polémico penalti en los últimos minutos, que dejó el marcador en 1-1 (0-0) en el reencuentro con el Bayer.
«Es muy, muy poco», dijo Robert Andrich, del Leverkusen, a DAZN, pero el asistente de vídeo no aceptó la decisión del árbitro Umut Meler: «No es suficiente». El empate se siente «un poco decepcionante», dijo Andrich, que había adelantado a su equipo poco después del descanso: «Pero la semana que viene tenemos otra oportunidad». Y Havertz comentó: «Me alegro de haber jugado, me alegro de haber marcado, pero, por supuesto, lo siento por el Leverkusen. Pero así es el fútbol».
El Bayer plantó cara de forma impresionante al aparentemente superior Arsenal y sigue teniendo buenas perspectivas de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en 24 años, aunque el equipo de la Bundesliga dejó escapar una excelente posición de partida para el partido de vuelta en los últimos minutos.
- Getty Images
Polémico penalti a favor del Arsenal
Sin embargo, tras la valiente actuación del subcampeón alemán, todo está por decidir el próximo martes (21:00 h) en Londres. El capitán del Bayer, Andrich, adelantó a su equipo en el minuto 46, pero Havertz, del Arsenal, empató en el 89 con un poco de suerte. Antes, Malik Tillman había cometido una falta sobre Noni Madueke y el asistente de vídeo confirmó el polémico penalti. La última vez que el club alcanzó los cuartos de final de la máxima competición europea fue en 2002, cuando perdió la final contra el Real Madrid.
Mientras que el Bayer ganó confianza antes del partido de liga contra el FC Bayern el sábado, el Arsenal, tras una fase impecable en la liga, no salió victorioso por primera vez en esta temporada de la Liga de Campeones. El internacional Havertz, que regresaba al BayArena por primera vez desde su marcha en 2020, entró en el minuto 74 como revulsivo.
El Arsenal es «quizás el mejor equipo de Europa» y «por supuesto, el gran favorito», había dicho el entrenador del Bayer, Kasper Hjulmand, antes del partido. Sin embargo, no quería esconderse con su equipo ante el líder de la Premier League: «Ya hemos jugado muy bien contra grandes equipos. Es fútbol. Todo es posible». Pero su equipo estuvo bajo presión desde el principio.
«Todavía hay una oportunidad»: solo Havertz impide el golpe del Bayer
Andrich, sobre todo, parecía sobrepasado al principio. El capitán del Bayer cometió dos faltas sobre el delantero del Arsenal Viktor Gyökeres y recibió una tarjeta amarilla temprano en el partido. Sin embargo, el Bayer entró mejor en el partido y Christian Kofane (7') tuvo la primera ocasión del encuentro. El Arsenal intentó controlar el juego, pero el Leverkusen se mantuvo compacto y esperó para aprovechar los contraataques rápidos.
Los londinenses estuvieron a punto de aprovechar una de ellas para adelantarse en el marcador: Gyökeres pasó el balón a Gabriel Martinelli, que remató con fuerza y estrelló el balón en el larguero (20'). El Bayer no se dejó impresionar y siguió resistiendo con fuerza. Hasta el descanso, el partido fue muy igualado. Ibrahim Maza, del Bayer, disparó fuera por la izquierda en un contraataque (45'+1).
Poco después del descanso, el Leverkusen se adelantó en el marcador: Andrich remató de cabeza un córner en el segundo palo y el Arsenal se vio por primera vez en desventaja en esta temporada de la máxima competición europea. Los Gunners intentaron responder, pero incluso sus temidas jugadas a balón parado se quedaron sin efecto al principio. Liderado por el fuerte Exequiel Palacios, el Bayer defendió con pasión su ventaja durante mucho tiempo, hasta que Havertz marcó.