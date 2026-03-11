¡Ningún equipo lo había conseguido antes en la Champions League! El Bayer Leverkusen celebra una victoria agridulce contra el Arsenal y, aun así, se muestra molesto

Sin embargo, tras la gran alegría, el «hijo pródigo» no estaba de humor para celebrar, ya que el jugador internacional había arruinado las posibilidades de su antiguo club, el Bayer Leverkusen, de clasificarse para la ansiada siguiente ronda de la Liga de Campeones. Y es que Havertz marcó para el Arsenal en el primer partido de octavos de final, con un polémico penalti en los últimos minutos, que dejó el marcador en 1-1 (0-0) en el reencuentro con el Bayer.

«Es muy, muy poco», dijo Robert Andrich, del Leverkusen, a DAZN, pero el asistente de vídeo no aceptó la decisión del árbitro Umut Meler: «No es suficiente». El empate se siente «un poco decepcionante», dijo Andrich, que había adelantado a su equipo poco después del descanso: «Pero la semana que viene tenemos otra oportunidad». Y Havertz comentó: «Me alegro de haber jugado, me alegro de haber marcado, pero, por supuesto, lo siento por el Leverkusen. Pero así es el fútbol».

El Bayer plantó cara de forma impresionante al aparentemente superior Arsenal y sigue teniendo buenas perspectivas de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en 24 años, aunque el equipo de la Bundesliga dejó escapar una excelente posición de partida para el partido de vuelta en los últimos minutos.