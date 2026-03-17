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Nicolas Jackson conoce la duración de su sanción en la Bundesliga por una entrada brutal en el empate del Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen
La revisión del VAR endurece las sanciones
Las sanciones disciplinarias derivadas del acalorado enfrentamiento entre los dos primeros clasificados de la Bundesliga se han concretado tras el análisis de los incidentes del partido. En el minuto 41 del encuentro del 14 de marzo, Jackson realizó una entrada temeraria sobre Martin Terrier en el círculo central. Aunque el árbitro Christian Dingert le mostró inicialmente una tarjeta amarilla, el VAR le indicó que consultara el monitor situado junto al terreno de juego, donde se veía claramente una fuerte pisada sobre el tobillo de Terrier. La tarjeta roja posterior obligó a los visitantes a jugar más de la mitad del partido con diez hombres, una situación que se agravó más tarde cuando Luis Díaz también fue expulsado por una segunda infracción sancionable.
- AFP
El veredicto oficial de la DFB
La Federación Alemana de Fútbol ha hecho pública su resolución oficial sobre el incidente. En un comunicado oficial, el organismo rector declaró: «El tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha sancionado a Nicolas Jackson, del FC Bayern de Múnich de la Bundesliga, con dos partidos de liga tras la denuncia presentada por la comisión de control de la DFB por una falta peligrosa. La sanción también se aplica a todos los demás partidos oficiales de su club hasta que se cumpla la sanción de dos partidos». La DFB confirmó además que el veredicto es legalmente vinculante, lo que pone fin de manera efectiva a cualquier esperanza que el Bayern pudiera tener de que prospere un recurso.
Los crecientes problemas disciplinarios del Bayern
La profundidad de la plantilla del Bayern está llegando a sus límites, ya que la ausencia de Jackson en los dos próximos partidos supone un reto importante. A pesar de dominar el 70 % de la posesión frente al Leverkusen, los bávaros tuvieron dificultades para mostrar eficacia ante la portería, un problema que no hará más que agravarse con la ausencia forzosa del delantero. El partido se vio empañado además por un gol anulado a Joshua Kimmich y una tarjeta amarilla a Jonathan Tah que también le supone una suspensión. Con Díaz también enfrentándose a una sanción tras su expulsión en los últimos minutos, Kompany tendrá que afrontar los próximos partidos de liga del Bayern sin tres jugadores clave.
- AFP
Harry Kane, listo para llenar el vacío
A pesar de la baja de Jackson, Kompany ha recibido un respiro, ya que el emblemático delantero Kane está recuperando poco a poco su forma física tras una reciente ausencia. Se espera que el capitán de Inglaterra vuelva a liderar el ataque tanto en las competiciones nacionales como en las europeas, con el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del Bayern contra el Atalanta como próximo compromiso.
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