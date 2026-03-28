Nico Paz marca su primer gol con Argentina, un tiro libre ante la mirada de Messi: 2-1 contra Mauritania; Enzo Fernández también ve puerta

Durante el partido no saltó al campo ningún otro jugador de nuestra liga; en el banquillo estaba el centrocampista —también él— del Como, Maximo Perrone, pero se quedó fuera durante los 90 minutos. En la alineación titular de Mauritania, en cambio, en el centro del campo del 4-4-2 inicial se alineó el centrocampista del Lecce Oumar Ngom, sustituido a poco más de diez minutos del final del partido. El próximo partido de Argentina será también un amistoso contra Zambia, programado para la 1.15 de la madrugada entre el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.



