En la noche del sábado 27 al domingo 28 de marzo, Argentina disputó un partido amistoso de preparación para el Mundial contra Mauritania. En el estadio Alberto José Armando de Buenos Aires, el partido terminó 2-1 a favor del equipo de Lionel Scaloni; el único jugador de la Serie A incluido en el once inicial fue el mediapunta del Como, Nico Paz: fue titular desde el primer minuto, marcó un gol y fue elegido mejor jugador del partido. El jugador nacido en 2004 marcó el 2-0 a la media hora de la primera parte, duplicando la ventaja inicial de Enzo Fernández.
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Nico Paz marca su primer gol con Argentina, un tiro libre ante la mirada de Messi: 2-1 contra Mauritania; Enzo Fernández también ve puerta
EL GOL DE NICO PAZ
Para Nico Paz se trata de su primer gol con la camiseta de Argentina, un tiro libre desde el centro del campo lanzado raso con la izquierda al poste opuesto al portero, aprovechando el hueco en la barrera. Y todo ello ante la mirada de Leo Messi, que estaba en el banquillo y entraría al comienzo de la segunda parte precisamente en sustitución del jugador del Como. Entre los jugadores que podían lanzar esa falta también estaban Enzo Fernández y Thiago Almada; los tres mantuvieron una breve conversación para decidir cómo lanzarla y, al final, Nico Paz la metió dentro.
EL OTRO JUGADOR DE LA SERIE A EN EL CAMPO
Durante el partido no saltó al campo ningún otro jugador de nuestra liga; en el banquillo estaba el centrocampista —también él— del Como, Maximo Perrone, pero se quedó fuera durante los 90 minutos. En la alineación titular de Mauritania, en cambio, en el centro del campo del 4-4-2 inicial se alineó el centrocampista del Lecce Oumar Ngom, sustituido a poco más de diez minutos del final del partido. El próximo partido de Argentina será también un amistoso contra Zambia, programado para la 1.15 de la madrugada entre el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.