Nico Paz desmiente los rumores sobre su fichaje por el Inter y habla sobre su futuro en el Real Madrid, mientras la estrella del Como brilla bajo la batuta de Cesc Fábregas

A pesar de su gran temporada en Italia, el jugador de 21 años rechazó los rumores y afirmó que está totalmente centrado en el Como.

«Nunca ha habido nada con los nerazzurri», declaró a Sport Mediaset. Sobre su futuro y un posible regreso al Bernabéu, añadió: «¿Volver al Real Madrid? Ahora mismo no lo estoy pensando; estoy centrado al 100 % en el Como. Estamos haciendo una buena temporada; sinceramente, no esperábamos que fuera tan buena. Quiero darlo todo, y luego ya veremos qué pasa en el futuro».

Aunque el Inter no está en sus planes inmediatos, el Real Madrid sigue de cerca la evolución de este canterano. Se informa que los blancos conservan una cláusula de recompra sobre el argentino, y su buen rendimiento en Italia sugiere que un regreso a la capital española este verano podría estar sobre la mesa.