¡Nick Woltemade se queda! El Newcastle confía en que su fichaje más caro brille en su segunda temporada, con la confianza de Eddie Howe

Según Telegraph Sport, el Newcastle retendrá a Woltemade al menos una temporada más, confiado en que rendirá mejor tras entender las exigencias de la Premier League. Tras su fichaje récord de 64 millones de libras procedente del Stuttgart el pasado agosto, el delantero tuvo pocas oportunidades de jugar y marcar durante el invierno. Su rápido desgaste se debió en parte a circunstancias ajenas a su voluntad: una lesión de Yoane Wissa le obligó a jugar todos los partidos. A menudo pareció superado por la velocidad y el juego físico de la liga, por lo que se le retiró del once cuando mostró signos de agotamiento, y un breve experimento como centrocampista también fracasó.