Preguntado sobre si otro movimiento podría ser la mejor opción para todas las partes, teniendo también que entrar en la ecuación un puesto en la selección de Alemania, el excentrocampista de las Urracas Hamann, hablando en asociación con Betinia, dijo a GOAL al hablar sobre su compatriota: «El problema es si pagas tanto dinero. El Bayern de Múnich ofreció 55 o 60 millones, y entonces aparece el Newcastle y paga 85 o 90. Así que creo que en aquel momento para el Stuttgart fue una decisión bastante fácil dejarle salir.

«Y empezó bien, y luego se dio de bruces con un muro por alguna razón. He oído informaciones en Alemania de que no se ha asentado. Bueno, pensé que no puedo verlo realmente con un chico joven yéndose allí. Obviamente, yo he estado allí. Si tiene un poco de éxito, no hay muchos lugares mejores que Newcastle para jugar. La afición es absolutamente extraordinaria.

«Y si no hubiera llegado un entrenador alemán en verano, habría dicho que se va seguro. Ahora puede que haya una posibilidad porque oigo que ha intentado encajarlo y sacar lo mejor de él.

«Pero creo que probablemente, para ambas partes, lo mejor sería que hubiera una solución, quizá una cesión de un año con opción de compra. Pero el problema, como he dicho, es que si pagas tanto dinero, no creo que recuperen el dinero que pagaron por él. Así que estás hablando de una cesión, esperando hacerlo bien con una opción si juega una determinada cantidad de partidos o los goles que marque.

«La otra cosa es que en Alemania no hay demasiados clubes capaces de permitirse una cantidad así. Probablemente solo el Bayern de Múnich. El Dortmund, apurando, pero ha fichado a un par de jugadores esta temporada. Así que solo hay un número limitado de clubes. Probablemente estamos hablando de dos o tres clubes que puedan siquiera asumir una cesión porque probablemente también tenga un salario elevado.»