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«¡Ni siquiera por 500 millones de euros!» - La oferta por Michael Olise, una pérdida de tiempo para el PSG, ya que el Bayern de Múnich declara intocable al extremo francés
El Bayern pone punto final al interés del PSG
El PSG ha sufrido un revés en su intento de fichar a Olise. El campeón francés lo sigue desde hace años y lo considera prioritario, pero el Bayern ha rechazado negociar. La excelente temporada del extremo solo ha reforzado la determinación del club alemán.
Con 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos, el internacional francés se ha consolidado como pieza clave del club y parte fundamental de sus planes de futuro. Pese al interés parisino, la directiva bávara ha descartado cualquier traspaso: el extremo no está en venta bajo ninguna circunstancia.
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El mensaje del Bayern no podría ser más claro
Según L'Equipe, el Bayern ha respondido con rotundidad a los rumores sobre el futuro de Olise. Un directivo del club afirmó: «Ni siquiera por 200 millones de euros se irá».
Además, un directivo afirmó: «Olise no tiene precio; ni por 500 millones se irá».
Olise se perfila como una pieza clave del proyecto del Bayern
El Bayern no solo rechaza las ofertas por Olise: lo ve como un pilar de su proyecto y no piensa dejarlo marchar.
Para reforzar ese compromiso, el club negocia una renovación hasta 2031 con un considerable aumento salarial que lo situaría entre sus jugadores mejor pagados y resaltaría su importancia junto a estrellas como Harry Kane.
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El PSG podría tener que buscar otras opciones.
Olise tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y el club alemán no acepta ofertas, así que el PSG difícilmente podrá ficharlo. El conjunto francés podría buscar otras opciones, como Maghnes Akliouche, del AS Mónaco, para reforzar su ataque. Se espera que el Bayern le ofrezca un nuevo contrato a Olise tras el Mundial de 2026.