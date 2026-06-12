«¡Ni siquiera por 500 millones de euros!» - La oferta por Michael Olise, una pérdida de tiempo para el PSG, ya que el Bayern de Múnich declara intocable al extremo francés

El PSG ha sufrido un revés en su intento de fichar a Olise. El campeón francés lo sigue desde hace años y lo considera prioritario, pero el Bayern ha rechazado negociar. La excelente temporada del extremo solo ha reforzado la determinación del club alemán.

Con 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos, el internacional francés se ha consolidado como pieza clave del club y parte fundamental de sus planes de futuro. Pese al interés parisino, la directiva bávara ha descartado cualquier traspaso: el extremo no está en venta bajo ninguna circunstancia.