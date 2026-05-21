Zogaib insistió en que la lesión no es grave y afirmó que Neymar estará disponible para Brasil la próxima semana.

«Neymar tiene una lesión leve en la pantorrilla, un edema», declaró Zogaib age. «Pero, según nuestra planificación, su evolución le permitirá estar en forma la semana que viene, cuando se incorpore a la selección nacional».

Neymar, por su parte, reconoció que su regreso a la selección tras la lesión ha sido emotivo.

«Lloré durante varias horas, no fue fácil llegar hasta aquí», declaró a Santos TV. «Cuando anunciaron mi nombre, supe que había merecido la pena superar todo y aguantar el esfuerzo».

El delantero agradeció a todos los que participaron en su recuperación y añadió: «Mi convocatoria no fue solo para mí, fue para todos los que forman parte del proceso».