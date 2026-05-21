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¡Neymar vuelve a lesionarse! La estrella del Santos queda descartada, y su lesión en la pantorrilla reaviva los temores sobre su participación en el Mundial
El Santos confirma la lesión en la pantorrilla de Neymar
El Santos confirmó que Neymar sufre una lesión leve en la pantorrilla derecha, tras detectar un edema de 2 mm en dicha zona. El jefe médico del club, Rodrigo Zogaib, dio a conocer la noticia el miércoles. El momento es inoportuno para el jugador de 34 años, recién reincorporado a la selección brasileña tras recuperarse de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2023.
Se perdió el duelo de Copa Sudamericana ante San Lorenzo y probablemente también falte contra Grêmio. El delantero trabaja para estar listo antes de incorporarse a la selección el 27 de mayo, proceso que Santos y la CBF siguen de cerca.
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El Santos se mantiene optimista respecto al plazo de recuperación de Neymar
Zogaib insistió en que la lesión no es grave y afirmó que Neymar estará disponible para Brasil la próxima semana.
«Neymar tiene una lesión leve en la pantorrilla, un edema», declaró Zogaib age. «Pero, según nuestra planificación, su evolución le permitirá estar en forma la semana que viene, cuando se incorpore a la selección nacional».
Neymar, por su parte, reconoció que su regreso a la selección tras la lesión ha sido emotivo.
«Lloré durante varias horas, no fue fácil llegar hasta aquí», declaró a Santos TV. «Cuando anunciaron mi nombre, supe que había merecido la pena superar todo y aguantar el esfuerzo».
El delantero agradeció a todos los que participaron en su recuperación y añadió: «Mi convocatoria no fue solo para mí, fue para todos los que forman parte del proceso».
La lesión reaviva las dudas sobre la elección de Ancelotti en la alineación.
La lesión de Neymar reavivó las críticas a la decisión de Ancelotti de convocarlo con Brasil. Según ESPN, el técnico italiano solo quería jugadores en óptimas condiciones. El cuerpo técnico teme que la lesión altere la preparación inicial de Neymar y ponga en duda su participación en el amistoso contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná. El jugador se ejercita con su equipo médico en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé de Santos para recuperarse cuanto antes.
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Brasil espera noticias sobre el estado físico de Neymar antes de los partidos internacionales
Se prevé que Neymar se pierda el último partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana del Santos contra el Deportivo de Cuenca, pues el club prioriza su recuperación. Antes de preparar los encuentros del Grupo C contra Marruecos, Haití y Escocia, Brasil enfrentará a Panamá y Egipto. Neymar busca evitar nuevos contratiempos para consolidarse de nuevo como figura clave de la Seleção.