Neymar lidera la campaña para prohibir los campos sintéticos en Brasil, pues considera que no pertenecen al fútbol de élite. Sobre sus lesiones y el estado del fútbol, afirmó: «Jugar en el Allianz es casi imposible para mí. El césped artificial es lo que más me molesta como jugador, más allá de mis lesiones.

«La dirección que está tomando el fútbol brasileño es preocupante. Es absurdo que tengamos que hablar de césped artificial en nuestros campos. Dado el tamaño y la importancia de nuestro fútbol, eso ni siquiera debería ser una opción».