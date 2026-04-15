Neymar responde a los rumores sobre su fichaje por la MLS tras su última y frustrante actuación con el Santos

Los rumores sobre el futuro de Neymar crecen: el FC Cincinnati quiere ficharlo para llevarlo a la MLS. Su padre ya prepara una reunión con la liga para negociar su llegada a Estados Unidos tras el Mundial 2026.

El veterano delantero regresó al Santos, el club de su infancia, en enero de 2025 y ha marcado 15 goles y dado siete asistencias en 38 partidos. Sin embargo, su contrato actual vence en diciembre, por lo que la posibilidad de un nuevo reto en Norteamérica planea sobre su segunda etapa en el equipo de la Serie A brasileña.