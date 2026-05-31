Más allá de los titulares sobre Neymar, la convocatoria muestra el núcleo del equipo en el que Ancelotti confiará en Norteamérica. Vinicius Jr., estrella del Real Madrid, llevará el dorsal 7. Como pivote, el veterano Casemiro usará el 5.

En la portería, Alisson llevará el 1, Weverton el 12 y Ederson el 23. Esta estabilidad defensiva es clave, pues Brasil llega como favorito al título.



