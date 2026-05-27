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Muhammad Zaki

Traducido por

«Neymar es nuestro ídolo», afirma Vinicius Junior, «muy feliz» porque el astro brasileño fue convocado para el Mundial 2026 tras superar tantas dificultades

Vinicius Junior
Neymar
Brazil
World Cup
Real Madrid
Primera División

Vinicius Junior se ha sincerado sobre el emotivo regreso de Neymar a la selección brasileña y lo ha elogiado como una fuente de inspiración para la Seleção. La estrella del Real Madrid ha revelado lo duro que fue para su compañero el periodo de exclusión y las lesiones antes de que Carlo Ancelotti lo convocara para el Mundial de 2026.

  • Un héroe regresa a la Seleção

    La vuelta de Neymar a la selección para la Copa América llega tras un periodo turbulento para el exjugador del Barcelona y el París Saint-Germain. En una entrevista con CazeTV, Vinicius admitió que el regreso ha sido duro para el jugador de 34 años. El delantero estuvo un tiempo alejado de la canarinha, lo que generó dudas sobre su regreso a los grandes escenarios.

    «Hablé con Neymar cada vez que me convocaban y él siempre decía: “Joder, Ancelotti no me ha vuelto a convocar. Estoy muy triste”. Pero yo siempre le decía que el seleccionador confiaba en él, que cuando llegara el momento, se llevaría a Ney», recordó Vinicius.

    «Neymar es nuestro ídolo, le quiero mucho, siempre me ha defendido y le sigo desde el principio de su carrera, así que me alegro por él. Después de las lesiones y de tanto sufrimiento, puede volver a la selección y tener una última oportunidad con un grupo excelente».

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    Desestimar las preocupaciones sobre las lesiones

    A pesar de su convocatoria, persisten las dudas sobre el estado físico de Neymar. El delantero sufrió hace poco una lesión en la pantorrilla que alertó a la prensa brasileña, pero él ha minimizado las especulaciones sobre su participación en el torneo. Se le vio relajado en la grada durante un partido reciente del Santos, pese a los rumores.

    Al ser preguntado sobre su estado físico, el veterano respondió con franqueza: «¿Cuál es el problema?». Y añadió que la lesión no afectará su rendimiento en el Mundial. Sus compañeros comparten esa confianza y lo consideran clave en la búsqueda del sexto título.


  • La tensión adolescente de Endrick

    Vinicius reveló el ambiente en el vestuario sobre la joven promesa Endrick. El delantero de 19 años quería un puesto en el avión y preguntaba sin cesar a los veteranos en busca de calma. Ser convocado a esa edad es raro, y la presión se notaba.

    «No paraba de darme la lata, preguntándome si iba a ir, si no iba a ir, qué pensaba yo... Le dije: “Tranquilo, tío. Vas a ir, estarás allí con nosotros”. Es muy joven y jugar su primer Mundial con 19 años no es algo que todo el mundo pueda hacer», reveló Vinicius.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Últimos preparativos para Norteamérica

    Brasil se enfoca en los últimos amistosos antes del torneo. La Seleção enfrentará a Panamá y Egipto para afinar su táctica y unir al grupo. Con Neymar de vuelta y el apoyo de Vinicius y Endrick, las expectativas son muy altas.

    Se espera que el cuerpo médico controle la carga de trabajo de Neymar en las primeras sesiones en Granja Comary, pues, aunque el jugador asegura estar listo, el staff evitará contratiempos antes del debut contra Marruecos el 13 de junio. Para Vinicius y el grupo, tener a su ídolo de vuelta es el mejor impulso moral en la búsqueda de la gloria mundial.

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