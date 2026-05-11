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¡Neymar entra en la lista! Carlo Ancelotti lo incluye en la convocatoria provisional para el Mundial, mientras que Estevao se queda fuera por lesión
Visto bueno provisional para Neymar
Según Globo, Neymar aparece en la lista preliminar enviada a la FIFA, una tendencia habitual durante el mandato de Ancelotti: figura en las convocatorias provisionales pero suele quedarse fuera de la definitiva. El jugador de 34 años trabaja sin descanso para demostrar su valía, aunque el seleccionador italiano ya advirtió que «solo convocará a quienes estén físicamente preparados» para competir al más alto nivel. Su presencia en la lista definitiva de 26 sigue siendo una incógnita, pero su inclusión simbólica ilusiona a una nación ávida de volver a verle en el escenario mundial.
El debate sobre su convocatoria ha llegado a las más altas esferas de Brasil, reflejando la presión sobre el cuerpo técnico. Ancelotti llegó a consultar al presidente Lula, quien cuestionó la motivación del jugador. Lula declaró: «Hablé con Ancelotti y me preguntó si debía convocarlo. Le respondí: “Si está en forma, tiene el fútbol. Lo que necesito saber es si realmente lo quiere». Si es así, entonces tiene que ser profesional. Puede fijarse en alguien como Cristiano Ronaldo, puede fijarse en [Lionel] Messi, y seguir yendo a la selección, porque aún no es mayor. Pero no puede esperar ir solo por su nombre. Tiene que ganárselo en el campo».
- AFP
Desengaño para la joven promesa del Chelsea, Estevao
La noticia alivia a Neymar, pero la lista de Ancelotti indica que Brasil perderá a la joven promesa del Chelsea, Estêvao, para el Mundial. A pesar del tratamiento conservador en el Palmeiras, los médicos de la CBF aseguran que no llegará a tiempo.
La evaluación indica que ni siquiera llegaría a las eliminatorias, por lo que Ancelotti lo reemplazaría en la lista final. A pesar de su esfuerzo por evitar la cirugía, el cuerpo técnico considera que el tiempo se agotó.
Caras nuevas y dilemas tácticos
La baja de Estevao da oportunidad a otras estrellas locales. El delantero del Flamengo, Pedro, está en los planes de Ancelotti pese a no ser convocado recientemente. El técnico italiano ya mostró en noviembre su interés en él, y el cuerpo técnico debate incluirlo en la lista final de 26.
En el medio y las bandas la lucha también es intensa, con varios canteranos de Vasco da Gama. Andrey Santos, del Chelsea, vive un momento incierto tras una temporada 2026 difícil en Stamford Bridge, pues Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos y Lucas Paquetá le preceden en la jerarquía. Si Andrey se queda fuera, Rayan —que brilló en el parón de marzo— podría ocupar el puesto de extremo derecho.
- AFP
El camino a Nueva Jersey
La FIFA exige presentar una lista preliminar de 55 jugadores, pero la decisión final se tomará la próxima semana. Los equipos pueden modificar esa lista hasta el 11 de junio por lesiones; luego, los 26 elegidos deben salir de ese grupo. Ya en el torneo, solo se aceptarán cambios 24 horas antes del primer partido con certificado médico, salvo para porteros.
Brasil anunciará su lista definitiva el lunes 18 de mayo a las 17:00 hora local en el Museo del Mañana de Río de Janeiro. La selección se concentrará en Granja Comary desde el 27 de mayo; los jugadores que disputen la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal se incorporarán después. La Seleção debutará ante Marruecos en Nueva Jersey el 13 de junio, tras los amistosos contra Panamá y Egipto.