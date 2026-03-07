(C)Getty Images
Neymar, demandado por su antiguo chef por turnos de 16 horas y supuestas lesiones mientras preparaba la comida
Denuncias de agotadores turnos de 16 horas
Según un informe del medio brasileño Metropoles, que afirma haber visto los documentos judiciales, la chef tenía la tarea de alimentar no solo al jugador, sino también a un séquito de hasta 150 amigos y socios a diario. Esta enorme carga de trabajo supuestamente la obligó a trabajar turnos de 16 horas, mucho más allá de las horas que había acordado inicialmente cuando aceptó el puesto en una de las lujosas villas del jugador en Río de Janeiro.
Aunque su contrato inicial estipulaba que trabajaría de 7:00 a 17:00 de lunes a jueves y de 7:00 a 16:00 los viernes, ella alega que la realidad era mucho más exigente. Según se informa, la chef ha afirmado que a menudo trabajaba hasta las 23:00 o la medianoche, y los fines de semana, señalando también que con frecuencia se veía obligada a trabajar durante su hora de almuerzo legalmente obligatoria para satisfacer las necesidades de la casa.
Problemas de salud y lesiones físicas
Según se informa, las intensas exigencias físicas del puesto han provocado importantes problemas de salud a la trabajadora. La demanda detalla cómo la obligación de transportar porciones de carne de 10 kg, junto con la carga y descarga constante de pesadas bolsas de supermercado durante sus largas jornadas laborales, afectó gravemente a su salud mientras trabajaba para la superestrella.
Estar de pie durante períodos tan prolongados sin descansos adecuados le provocó problemas médicos documentados, ya que la trabajadora sufrió problemas de espalda e inflamación de cadera como consecuencia directa de sus tareas. Estas dolencias físicas constituyen una parte fundamental de su argumento legal, ya que solicita una indemnización sustancial para cubrir los daños sufridos durante su estancia en la finca de Río de Janeiro.
Compensación económica y objetivos legales
Los documentos legales también destacan el incumplimiento de la obligación legal de proporcionar períodos de descanso al personal. El equipo legal de la chef señaló: «La demandante no disfrutaba regularmente de una pausa para almorzar. Durante toda la vigencia del contrato de trabajo, la demandada exigía a la demandante que fichara para la pausa para almorzar, a pesar de que ella seguía trabajando activamente durante ese período».
La chef, que ganaba aproximadamente 1065 libras al mes, reclama ahora una indemnización total de 37 544 libras. Esta cifra pretende cubrir la indemnización por despido, las multas, las horas extras no pagadas, los gastos médicos por las lesiones sufridas y los daños y perjuicios por la falta de descansos obligatorios durante su empleo en la mansión de Mangaratiba.
Neymar permanece en silencio en medio de la campaña para la Copa del Mundo
A pesar de la gravedad de las acusaciones relativas a las condiciones laborales en su residencia, el internacional brasileño, que actualmente está luchando por conseguir un puesto en la selección de Carlo Ancelotti para el Mundial, se ha negado a hacer declaraciones al respecto cuando ha sido preguntado por los medios de comunicación locales.
