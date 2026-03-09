Getty Images Sport
Neymar da esperanzas a Brasil tras la convocatoria de Carlo Ancelotti para la selección, pero el exjugador del Barcelona aún podría quedarse fuera del Mundial
Ancelotti supervisa la última prueba de Neymar
Según UOL, Neymar ha sido incluido en la amplia convocatoria preliminar de Ancelotti para el próximo parón internacional. La Selecao se prepara para enfrentarse a Francia y Croacia a finales de marzo, en lo que será la última ventana internacional antes del inicio de la tan esperada Copa del Mundo de 2026.
A pesar de esta oportunidad, el jugador de 34 años no participará en el próximo partido del Santos contra el Mirassol en la Brasileirao debido al «control de carga». Ancelotti y el director de la CBF, Rodrigo Caetano, seguirán asistiendo al partido, lo que significa que el número 10 solo tiene ahora un partido nacional contra el Corinthians para convencer al entrenador de que merece una última convocatoria.
Endrick brilla en el fútbol francés
También figura en la lista preliminar Endrick, quien ha sido seguido de cerca por el cuerpo técnico de la selección nacional desde su traspaso en enero al Olympique Lyonnais. El sensacional adolescente ha causado un impacto inmediato en el fútbol francés, adaptándose rápidamente a su nuevo entorno y demostrando su inmenso potencial.
En solo 10 partidos con el Lyon, el joven delantero ya ha marcado cinco goles y ha dado tres asistencias. Con su excelente estado de forma, la probabilidad de que entre en la convocatoria definitiva es increíblemente alta, lo que supondría una inyección vital de energía juvenil en la delantera brasileña de cara al torneo mundial.
Bremer vuelve a la defensa
En defensa, el incondicional de la Juventus Bremer ha aparecido en la extensa lista preliminar, que contiene más de 50 nombres. El central no ha representado a su país desde la Copa América de 2024 con Dorival Jr, tras sufrir una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de ese año.
Tras un intenso periodo de recuperación que también requirió una operación de menisco meses después, el defensa se ha recuperado de forma notable. Ahora juega como titular habitual y se ha convertido en un líder en el vestuario de Turín, y sus resistentes actuaciones han llamado la atención del técnico italiano, que busca consolidar su zaga.
Llenando el vacío dejado por Rodrygo
La urgencia por completar la línea de ataque se ha visto acentuada por la trágica pérdida de Rodrygo. El extremo del Real Madrid sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco que le mantendrá fuera de juego durante toda la temporada y le impedirá participar en el Mundial. En respuesta a la devastadora noticia, Neymar envió un emotivo mensaje a su compatriota, al que se refiere como su «hermano pequeño» y «heredero».
Neymar escribió: «Hoy es uno de los días más tristes para mí... Estoy seguro de que volverás volando». Este enorme vacío creativo en la plantilla ha obligado al cuerpo técnico a ampliar sus horizontes. En consecuencia, los próximos amistosos servirán como campo de pruebas crucial para reestructurar un ataque que de repente se ha quedado sin un jugador clave.
