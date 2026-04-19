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Neymar apuesta por Lamine Yamal, la «mayor sensación adolescente», para que gane la Liga de Campeones y el Balón de Oro, mientras la joven promesa del Barcelona sigue los pasos de las leyendas
Un respaldo legendario para una estrella en ascenso
El joven, quien ha mencionado en varias ocasiones a Neymar como uno de sus ídolos futbolísticos, recibió una crítica muy favorable por parte del delantero del Santos. Rara vez el brasileño se ha mostrado tan directo con un jugador joven; al hablar recientemente de Yamal, calificó su ascenso en el Barcelona como «irreal». Neymar, que sufrió la presión de ser un prodigio adolescente, ha seguido de cerca la evolución de Yamal y asegura que está destinado a lo más alto del fútbol.
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Neymar sitúa a Yamal al mismo nivel que Messi
Neymar fue directo al elogiar al canterano de La Masía, colocándolo entre los nombres más destacados de la historia del club. En declaraciones a Fabrizio Romano, el brasileño admitió: «Lamine es una de las mayores sensaciones adolescentes que ha visto el fútbol. Después de Messi y de mí, lo que hace con 18 años es irreal», afirmó Neymar.
Solidaridad tras la decepción de la Liga de Campeones
Neymar admitió que se compadeció del joven, visiblemente abatido tras el pitido final contra el Atlético, pese a que su actuación casi provocó una remontada histórica para el equipo de Hansi Flick. La capacidad de Yamal para asumir responsabilidades en los partidos clave ha sido marca de su temporada y le ha ganado la admiración del fútbol mundial. «Me dio pena cuando quedó eliminado de la Liga de Campeones», añadió Neymar. «Lamine lo dio todo, incluso fue el que inició la remontada. Pero así es el fútbol, puede pasar cualquier cosa».
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El Balón de Oro y la gloria europea en el horizonte
La superestrella brasileña está convencida de que, para Yamal, los títulos individuales y colectivos son una cuestión de «cuándo» y no de «si». Neymar ya piensa en la próxima temporada, en la que espera que el extremo alcance cotas aún más altas en Europa. «¡Su momento está llegando! Espero que gane la Liga de Campeones el año que viene… ¿y por qué no también el Balón de Oro? Es muy especial. Siempre le animaré», concluyó Neymar.