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Neymar anunciará pronto si ficha por la MLS: podría reunirse con Messi en el Inter de Miami o ir a Cincinnati
La trayectoria del sueño americano de Neymar
Neymar, de 34 años, está de vuelta en Santos, pero se espera que busque un último reto en el extranjero. La MLS atrae a estrellas mundiales, así que podría seguir a sus amigos en Florida. Sin embargo, cualquier anuncio deberá esperar a que se calme la escena internacional.
El periodista Ben Jacobs señala que la forma física y el timing son los principales obstáculos para el exjugador del París Saint-Germain: «Cincinnati y Neymar podrían llegar a un acuerdo si él se mantiene en forma», afirmó en el programa de talkSPORT «The S Word». «Neymar no decidirá hasta después del Mundial, aunque primero debe entrar en la convocatoria».
- AFP
El Inter Miami y la sorpresa de Cincinnati
Aunque muchos esperan que Neymar se reúna con Messi y Suárez en el Inter de Miami, Cincinnati ahora compite por ficharlo. Llevarse al brasileño sería un golpe de efecto para el club de Ohio, que quiere rivalizar con el poderío de Miami.
El brasileño, récord de traspaso tras su fichaje por el PSG en 2017 por 222 millones de euros (192 millones de libras/261 millones de dólares), ha sufrido varias lesiones en los últimos años. Cualquier equipo de la MLS esperará a evaluar su estado físico en el próximo Mundial antes de ofrecerle un contrato de jugador franquicia.
Salah y Casemiro también están en el punto de mira de la MLS
Neymar no es el único crack que los clubes estadounidenses persiguen. Mohamed Salah, quien ya anunció su salida del Liverpool este verano tras nueve años de títulos en Anfield, es prioridad. El San Diego FC, propiedad del británico-egipcio Sir Mohamed Mansour, sigue de cerca al goleador.
Sobre Salah, Jacobs añadió: «Es el gran fichaje; en la MLS lo han restado importancia. Hablé con Sir Mohamed Mansour, el propietario británico-egipcio de San Diego... Pese a todo, sigue insistiendo, así que Salah podría acabar en San Diego». Mientras, el centrocampista del Manchester United, Casemiro, está a punto de dejar Old Trafford. El Inter de Miami y el LA Galaxy ya muestran interés en el veterano brasileño.
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El futuro de Lewandowski da un giro inesperado
La MLS confía en fichar a varios estrellas, pero podría quedarse sin Robert Lewandowski, del Barcelona. El delantero polaco sonó para el Chicago Fire, aunque ahora parece inclinado hacia otro continente tras cuatro temporadas en Cataluña.
«En el caso de Robert Lewandowski, tengo la sensación de que el interés de la MLS se ha enfriado un poco y ahora es más probable que se vaya a Arabia Saudí. Así que tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla todo», señaló Jacobs. Aunque se escape Lewandowski, la llegada de Casemiro y la posible incorporación de Neymar indican que la MLS se prepara para su mayor campaña de fichajes desde la llegada de Messi en 2023.