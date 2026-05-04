Las lesiones han marginado a Neymar de la selección brasileña desde 2023, antes de que Carlo Ancelotti asumiera el cargo. Pese a ello, Ancelotti no descarta convocarlo para la competición de verano. Su larga ausencia hace improbable que sea titular, pero el veterano Casemiro asegura que no necesita ser la estrella.

«En mi opinión, Neymar nunca ha tenido ese tipo de problema. Incluso tiene la edad y la experiencia para ser uno de los capitanes de la selección», declaró Casemiro a ESPN. «Y nunca le ha importado eso en la selección. Siempre decía: “Pásame el balón, divirtámonos y juguemos al fútbol”. Y, tío, así soy yo. Quiero divertirme en el campo, quiero disfrutar en el campo». Y Neymar siempre lo ha demostrado.

Neymar nunca ha buscado ser el duro; solo quiere divertirse en la cancha. Si Ancelotti le ofrece un papel de suplente para el Mundial, estoy seguro de que aceptará, porque lo único que quiere es jugar. Y, cuando esté en la cancha, lo demostrará».