Los dos históricos rivales se enfrentan de nuevo en la Premier League y, según se había adelantado en los últimos días, el ambiente se presentaba tenso y con riesgo de enfrentamientos. De hecho, en juego no solo están los valiosos puntos para la lucha de los Magpies por una plaza europea y para que los Black Cats se alejen de la zona de descenso y puedan soñar con Europa, sino también, y sobre todo, el liderato local. Precisamente por eso, en el exterior del estadio, algunos aficionados se han dejado llevar por la emoción y han llegado a las manos.
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Newcastle-Sunderland: pelea entre aficionados y enfrentamientos violentos a las puertas de St. James' Park antes del derbi. VÍDEO
ATACAN EL AUTOBÚS DEL SUNDERLAND
El partido de ida terminó 1-0 a favor del Sunderland en noviembre, con un gol en propia puerta de Nick Woltemade que decidió un encuentro muy reñido en el Stadium of Light. Los aficionados de los Magpies no lo han olvidado, pero el primer enfrentamiento no se produjo entre aficionados, sino contra el autobús del equipo visitante, que fue atacado cuando se dirigía al estadio. El ambiente se cargó de tensión de inmediato, y la policía tuvo que intervenir para intentar mantener el orden. Sin embargo, a medida que se acercaba el saque inicial, estallaron otros altercados entre grupos de aficionados y algunos de estos enfrentamientos causaron heridos.
EL VÍDEO DE LOS ENFRENTAMIENTOS
VARIOS HERIDOS, UN AFICIONADO REANIMADO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS
Luke Edwards, del Telegraph, ha publicado algunas imágenes de las sangrientas escenas: «Se han producido enfrentamientos cerca de St James’ Park. Pequeños grupos de aficionados del Sunderland se han separado de la escolta policial y se han cruzado con un numeroso grupo de aficionados del Newcastle. Y, como era de esperar, han sido agredidos».
Craig Hope, del Mirror, informó por su parte de que algunas de las personas implicadas en los enfrentamientos necesitaron atención médica: «Enfrentamientos fuera de St James’ Park. Un aficionado parecía encontrarse en estado grave. Se le practicó reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado. Esto no está bien».
Según el Daily Mail: «La mayoría de los aficionados del Sunderland se dirigió al estadio desde la estación de tren de Newcastle escoltados por la policía, pero las fuerzas del orden tuvieron que trabajar duro para mantener separadas a las dos aficiones. Mientras los aficionados del Newcastle se congregaban frente al Sandman Hotel, situado justo a las puertas del estadio, el primer grupo de aficionados del Sunderland logró pasar sin problemas, aunque se les lanzaron latas y botellas. Sin embargo, un segundo grupo de aficionados no tuvo la misma suerte, ya que fue agredido con puñetazos y lanzamientos de objetos tras ondear una bandera del Sunderland mientras atravesaba la zona».