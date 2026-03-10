New Balance lanza una nueva y deslumbrante colección de botas mientras Eberechi Eze, Timothy Weah y Endrick se preparan para el Mundial

A menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, New Balance se mantiene fiel a su filosofía de dar prioridad a los atletas, ya que el objetivo de esta colección es que cada usuario interprete a su manera la velocidad, el control y la destreza.

Las Furon v8, con un nuevo diseño, las botas elegidas por Saka, Eze y Weah, y las Tekela, las preferidas por Endrick, llegan en un fascinante color rosa con toques blancos en el talón y la suela, mientras que las 442 v3, de líneas limpias, son principalmente blancas con rosa alrededor de la «N» de New Balance y en la suela.