El marroquí Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, y el francés Hervé Renard, su homólogo en la selección saudí, figuran entre los principales candidatos para entrenar a la selección de Ghana, que participará en el Mundial de 2026.

El Rakraki no tiene contrato con ninguna selección ni equipo en estos momentos, lo que hace que su contratación sea más fácil que la de Renard, quien dirige a Arabia Saudí pero se enfrenta a una avalancha de críticas, en medio de rumores de que ha solicitado su salida antes del Mundial.

El Rakkaki dimitió como seleccionador de los Leones del Atlas el pasado mes de marzo, siendo sustituido por Mohamed Wahbi, mientras que Renard parece encontrarse en una situación difícil tras las dos derrotas contra Egipto y Serbia en la última concentración internacional previa al Mundial.

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