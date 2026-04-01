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Negociaciones y una oportunidad para redimirse... El Rakraki y Renard, en el punto de mira de Ghana antes del Mundial

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W. Regragui
H. Renard
K. Appiah
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La Federación Ghanesa confirma que el nombre del nuevo entrenador se dará a conocer en dos semanas

El marroquí Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, y el francés Hervé Renard, su homólogo en la selección saudí, figuran entre los principales candidatos para entrenar a la selección de Ghana, que participará en el Mundial de 2026.

El Rakraki no tiene contrato con ninguna selección ni equipo en estos momentos, lo que hace que su contratación sea más fácil que la de Renard, quien dirige a Arabia Saudí pero se enfrenta a una avalancha de críticas, en medio de rumores de que ha solicitado su salida antes del Mundial.

El Rakkaki dimitió como seleccionador de los Leones del Atlas el pasado mes de marzo, siendo sustituido por Mohamed Wahbi, mientras que Renard parece encontrarse en una situación difícil tras las dos derrotas contra Egipto y Serbia en la última concentración internacional previa al Mundial.

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  • Ghana en una carrera contra el reloj

    Por otra parte, la Federación Ghanesa de Fútbol busca urgentemente un sustituto para el exentrenador Otto Odo, a quien destituyó hace unas horas debido a los malos resultados, a apenas dos meses del Mundial.

    Desde que el equipo no logró clasificarse para la Copa Africana de Naciones 2025, Addo estaba expuesto a ser destituido en cualquier momento; sin embargo, la Federación Ghanesa de Fútbol lo mantuvo en el cargo, con la esperanza de seguir contando con el entrenador que llevó al equipo a clasificarse para el último Mundial.

    Sin embargo, la selección ghanesa cayó por 1-5 ante Austria, y la cadena estadounidense ESPN reveló que la decisión de destituirlo se tomó tras esa derrota, aunque se le permitió dirigir al equipo en el siguiente partido contra Alemania por razones humanitarias y personales.

    A pesar de la mejora en el rendimiento frente a los alemanes en el partido que el equipo perdió por 1-2, la Federación de Fútbol de Ghana no se echó atrás en su decisión y anunció el despido del entrenador.

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  • 600 solicitudes

    Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina y sin que haya más parones internacionales que permitan al nuevo entrenador conocer a los jugadores o poner en práctica sus ideas, los requisitos fundamentales son: un entrenador que conozca bien a los jugadores, que comprenda la cultura del equipo y del país, y que tenga la capacidad de competir a nivel internacional con esta generación de talento.

    A pesar de la falta de tiempo, el presidente de la Federación Ghanesa, Kurt Okraako, confirmó que, en menos de 24 horas tras el despido de Ado, la federación recibió más de 600 solicitudes para el puesto de entrenador, incluso sin haber anunciado oficialmente la apertura del proceso de selección, y señaló que el nuevo entrenador será nombrado en el plazo de «una o dos semanas».

    Según la cadena ESPN, aunque resulta difícil encontrar un entrenador que reúna todas estas características, hay tres nombres que destacan como posibles opciones.

  • Negociaciones con Al-Rakraki

    El Rakraki es considerado uno de los entrenadores más destacados del continente africano en la actualidad, tras haber llevado a la selección marroquí a convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales del Mundial de 2022, además de haber clasificado a Marruecos para la final de la Copa Africana de Naciones de 2025. y, a pesar de su derrota ante Senegal, la identidad del campeón aún no se ha decidido, ya que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) está examinando el caso.

    ESPN ha informado de que la Federación Ghanesa ya ha iniciado las conversaciones con el entrenador marroquí, convencida de que reúne las cualidades necesarias, y existe un interés mutuo por llegar a un acuerdo.

    Según la misma fuente, El Rakraki está entusiasmado con asumir el cargo, ya que supone una oportunidad para reforzar su prestigio y, tal vez, recuperar su reputación tras su marcha de Marruecos.

    Las negociaciones se centran actualmente en los términos del contrato, como la duración y el salario.

    Aunque su contratación no será barata, la Federación de Ghana cuenta con buenos recursos financieros gracias a su participación en el Mundial, y podría optar por un contrato de corta duración con opción a prórroga en función de los resultados.

  • Una vieja relación que acerca a Renard

    ESPN ha confirmado que Renard figura entre los candidatos para dirigir a Ghana, dada su incierta situación actual con la selección saudí, además de su larga relación con los «Estrellas Negras».

    Renard mantiene una estrecha relación con Ghana, ya que allí comenzó su andadura africana en 2008 como asistente de su entrenador, Claude Le Roy, y contribuyó a conseguir el tercer puesto en el torneo que organizó Ghana.

    Tras su marcha, llevó a la selección de Zambia a ganar la Copa Africana de Naciones de 2012, y repitió la hazaña con Costa de Marfil en 2015, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar el torneo con dos selecciones diferentes.

    Gracias a su experiencia africana y su conocimiento de la selección, Renard siempre fue un objetivo para la Federación Ghanesa, pero sus exigencias económicas fueron el principal obstáculo.

    Renard había declarado anteriormente que no rechazaría entrenar a Ghana, confirmando su vínculo emocional con el país.

    Con las noticias de su salida del banquillo de Arabia Saudí, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza, y los informes apuntan a que ya hay negociaciones en marcha, que incluyen el salario, el cuerpo técnico y la duración del contrato, con el apoyo del Ministerio de Deportes.

  • Producto local

    Kwasi Appiah es la opción local más destacada, ya que conoce a fondo la cultura del equipo y del país, y dirigió a la selección en el Mundial de 2014, además de en las dos ediciones de la Copa Africana de Naciones de 2013 y 2019.

    Desde 2023, dirige la selección de Sudán, con la que ha logrado resultados destacados, entre ellos la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2025 a costa de Ghana, tras sumar 4 puntos en los dos enfrentamientos entre ambas selecciones (empate 0-0 en Accra y victoria por 2-0 en Bengasi).

    Abiá destaca por su profundo conocimiento del entorno local, además de su familiaridad con el equipo, pero se enfrenta a dos obstáculos: su contrato con Sudán, vigente hasta 2028, y su tensa relación con el presidente de la Federación Ghanesa, lo que complica su regreso.

    A pesar de ello, sigue siendo una opción sobre la mesa como último recurso para asumir el cargo de forma temporal en caso de que fracasen el resto de opciones.

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