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SOCCER WORLD CUP 2022 BELGIUM VS CROATIAAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

«Necesitamos a Thierry Henry»: Romelu Lukaku revela que los jugadores belgas querían que el exdelantero del Arsenal sustituyera a Roberto Martínez y critica a Domenico Tedesco

T. Henry
R. Lukaku
R. Martinez
D. Tedesco
Belgium
SSC Nápoles
World Cup

Romelu Lukaku reveló que la selección belga presionó para que Thierry Henry fuera seleccionador tras la salida de Roberto Martínez. El delantero del Nápoles criticó la etapa anterior y afirmó que el planteamiento táctico del exseleccionador Domenico Tedesco estaba abocado al fracaso desde el principio.

  • La campaña por Thierry Henry

    Lukaku reveló que, tras la renuncia de Martínez después del Mundial 2022, los veteranos de la selección belga apoyaban a Henry como sucesor. Aunque finalmente llegó Tedesco, el grupo valoraba a Henry, exjugador del Arsenal y asistente de los Diablos Rojos en 2018 y 2022.

    Lukaku explicó que el plantel buscaba una figura que les exigiera y mantuviera los altos estándares de cuando Bélgica fue una de las mejores selecciones del mundo. «Lo hablamos en Catar, tras el empate contra Croacia [que nos eliminó]». Todos decían: “Henry es quien necesitamos”. Él nos haría responsables de nuestros errores. Cuando aspiras a lo más alto, no quieres que te acaricien el ego constantemente», declaró el delantero a La Dernière Heure.

    • Anuncios
  • France v Belgium: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Fallos tácticos en la Eurocopa 2024

    La eliminación de Bélgica a manos de Francia en los octavos de final de la Eurocopa 2024 fue una gran decepción, tras una fase de grupos discreta que incluyó un empate sin goles con Ucrania. Lukaku afirma que los jugadores notaron que las instrucciones tácticas de Tedesco no funcionaban y que muchos jóvenes del plantel compartían esa opinión, pero callaron por miedo a perder su lugar.

    «Había un plan táctico que no funcionaba. Como jugador, lo notas. Pregúntale a Kev [De Bruyne]. Te dices: esto no va a salir bien», admitió Lukaku. «Muchos jóvenes del plantel también lo sabían, pero callaron por miedo al banquillo. Eso generó mucha frustración».

  • La transición de Roberto Martínez

    Lukaku criticó el cambio repentino de filosofía y ambiente tras el fin de la era Martínez. Bajo el mando del español, una generación dorada disfrutó de un largo periodo de dominio y goleadas, coronado con la histórica llegada a semifinales del Mundial 2018. Según el delantero, ese nivel de confianza se ha esfumado con el cambio de cuerpo técnico, y el contraste en el ambiente del vestuario previo a los partidos es el principal motivo de su malestar.

    “Con Roberto Martínez, antes de cada partido nos preguntábamos: ¿cuántos goles marcaremos hoy? Así de simples eran las cosas”, recordó. “Él nos indicaba dónde se abrirían los espacios y ganábamos 3-0, 5-0, 8-1. Rápido y contundente”. Juegas así durante cinco años seguidos. Y luego, ¡bum!, se borra todo».

  • Belgium v Slovakia: Group E - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    La incertidumbre sobre los métodos de Tedesco

    Lukaku admitió que, al llegar Tedesco, los jugadores investigaron al técnico y hallaron posibles problemas antes de su primera sesión. La exclusión repentina de veteranos aumentó la desorientación en la plantilla.

    «Cuando llega un entrenador que no conocemos, buscamos información. Hacemos llamadas y averiguamos cosas. Había interrogantes desde el principio», confesó. Y sobre la renovación de la plantilla, añadió: «En el primer parón internacional con Tedesco, Thibaut [Courtois] y yo miramos a nuestro alrededor y ya no vimos a nadie del equipo anterior. Fue un shock. ¿Era esa la forma correcta de hacer las cosas?».

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