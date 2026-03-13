Nathan De Cat: el imponente centrocampista adolescente del Anderlecht, a punto de fichar por una cuantiosa suma, mientras el Bayern de Múnich y otros clubes se interesan por él

Siguiendo los pasos de los canteranos del club Vincent Kompany, Romelu Lukaku y Youri Tielemans, De Cat está brillando con el gigante belga en su primera temporada completa en la categoría absoluta, llamando la atención con una racha de actuaciones imponentes en el centro del campo que contradicen su corta edad. Ha estado tan bien que bien podría estar aspirando a un puesto inesperado en el avión que llevará a los Diablos Rojos al próximo Mundial.

De hecho, este podría ser un verano crucial para el joven; está a punto de entrar en el último año de su contrato y, al no haber indicios de que la renovación sea inminente, es probable que el Anderlecht se vea obligado a vender a su preciada joya por un precio reducido para evitar perderlo a cambio de nada dentro de 12 meses.

La temporada revelación de De Cat ha despertado un gran interés por su fichaje, incluso por parte de los grandes de la Bundesliga y la Premier League. He aquí por qué el centrocampista está generando tanto entusiasmo...