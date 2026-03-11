Nápoles, ¿qué futuro le espera a Conte? Contrato, salario, rumores sobre la renovación y movimientos en el mercado

El Nápoles continúa su carrera para asegurar la clasificación para la próxima Liga de Campeones de la UEFA, con una pregunta: ¿seguirá Antonio Conte al frente de los azzurri en 2026/27?

Desde el comienzo de la temporada se suceden los rumores y las preguntas sobre el futuro del técnico de Lecce, teniendo en cuenta también algunas turbulencias vividas en los últimos doce meses en Castel Volturno.

Al final del mercado de invierno de 2025, por ejemplo, con la venta y la falta de sustitución de Khvicha Kvaratskhelia en plena lucha por el Scudetto con el Inter. Una especie de breve distanciamiento entre Conte y Aurelio De Laurentiis que había alimentado, la pasada primavera, algunos rumores sobre un posible regreso a la Juventus, luego desmentidos por todo el entorno azzurro. Compacto, como se ha vuelto a compactar tras el momento de flexión a principios del pasado mes de noviembre, puesto de manifiesto por el desahogo tras la derrota en Bolonia («Estoy preocupado, no quiero acompañar a un muerto»).

Pero, ¿cómo están las cosas hoy? Qué se filtra sobre el futuro de Conte.