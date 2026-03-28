Nápoles, Giuffredi: «Esto es cuándo volverán Di Lorenzo y Vergara. Politano no estaba dispuesto a sacrificarse en el Inter»

«En el Inter no estaba mentalmente preparado para el sacrificio que exige su puesto. Hoy, con la experiencia adquirida, sí lo está, y a Conte le ha resultado más fácil incorporarlo a esa posición. A veces, cuando los futbolistas desempeñan un papel que no es el suyo, no están mentalmente preparados y no se sienten a gusto. Aceptó jugar como extremo y lo lleva haciendo desde hace años a un gran nivel. Con Irlanda del Norte fue uno de los mejores en el campo junto a Tonali. Cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelve».