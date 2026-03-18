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Nápoles: Conte sueña con fichajes de la Premier League; Calafiori y Tonali también están en su punto de mira

Entre los objetivos del actual campeón de Italia también se encuentran Tiago Gabriel, Perrone y Pellegrino.

Antonio Conte pide garantías también en el mercado de fichajes para quedarse en el Nápoles, que está dispuesto a satisfacer las exigencias del entrenador campeón de Italia de cara a la próxima temporada.

Il Mattino escribe que en el punto de mira del club del presidente Aurelio De Laurentiis también hay dos internacionales italianos que juegan en la Premier League: el defensa Riccardo Calafiori (nacido en 2002, canterano del Roma) del Arsenal y el centrocampista Sandro Tonali (nacido en 2000, exjugador del Milan) del Newcastle, al que también sigue la Juventus.

Su actual entrenador, Howe, declaró en rueda de prensa en vísperas del partido de Champions League en Barcelona: «No presten atención a los rumores sobre él, está totalmente concentrado en el equipo».

  • EN EL EXTRANJERO

    También en Inglaterra sigue abierta la pista que lleva al centrocampista brasileño del Wolverhampton, João Gomes (nacido en 2001), por el que también se interesa el Manchester United.

    En España sigue gustando el lateral derecho Juanlu Sánchez, del Sevilla, también pretendido por el Real Madrid.

    En cuanto a los extremos, interesa el argentino Exequiel Zeballos, del Boca Juniors, como alternativa al turco Baris Yilmaz, del Galatasaray, quien podría entrar en la negociación por la compra de Noa Lang, al igual que el defensa WilfriedSingo (exdel Torino).

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  • EN ITALIA

    En la Serie A se sigue de cerca al defensa portugués Tiago Gabriel, del Lecce; al centrocampista argentino Máximo Perrone, del Como; y al delantero argentino Mateo Pellegrino, del Parma, que a su vez está interesado en Lorenzo Lucca, actualmente cedido al Nottingham Forest.

  • PRÓXIMAMENTE

    Se esperan ofertas por Lukaku, pero la situación bélica podría frenar incluso las propuestas procedentes de Arabia Saudí: tal vez la continuidad de Conte retrase la marcha de Big Rom al menos un año más.

    Atención a los cantos de sirena de Chicago en la MLS, que vuelve a la carga por De Bruyne.

    El director deportivo Manna podría ocuparse de dos salidas importantes en el centro del campo: es imposible imaginar a Lobotka en otro equipo de la Serie A, pero si llegara una oferta importante, el Nápoles podría abrir la puerta; por el contrario, la salida de Anguissa es menos probable, se hará todo lo posible por renovar el contrato del camerunés dentro de unos meses, satisfaciendo a Zambo tanto en cuanto a la duración como al salario.

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