Nápoles: Conte solo cuenta con los refuerzos para volver a ganar: el punto de partida de cara al encuentro con De Laurentiis

El Corriere dello Sport informa de que la reunión entre Conte, De Laurentiis y Manna tendrá lugar antes de que termine la temporada, una vez que se haya asegurado la clasificación para la próxima Liga de Campeones.
Tras un mercado de fichajes muy activo en 2025, el Nápoles apostará por los jóvenes y por fichajes específicos. Esto parece ser uno de los pilares del nuevo proyecto: con una media de edad de 28 años, es la plantilla con más experiencia de la Serie A en cuanto a jugadores utilizados.
El equipo, salvo las lesiones, sigue siendo muy fuerte y sólido: en el punto de mira hay un lateral derecho, un centrocampista, un extremo ofensivo, quizá un defensa, pero dependerá de quién se vaya y quién se quede.
Queda por ver el futuro de Lukaku, que cumplirá 33 años en mayo, Juan Jesús, que cumplirá 35 en junio, Anguissa, cuyo contrato vence en 2027, y sobre todo el de Lucca y Lang, una inversión de 70 millones entre los dos el verano pasado, pero cedidos en préstamo por decisión de Conte en enero.