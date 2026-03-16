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Nápoles: Conte solo cuenta con los refuerzos para volver a ganar: el punto de partida de cara al encuentro con De Laurentiis

El entrenador dice estar dispuesto a quedarse, pero pide garantías al presidente.

Juntos podemos seguir adelante, pero no es obligatorio. La relación entre Antonio Conte y el Nápoles podría prolongarse también la próxima temporada, la tercera consecutiva al frente del equipo azul. 

Las condiciones para quedarse están todas ahí, pero el entrenador pide garantías al presidente Aurelio De Laurentiis.

  • LAS CONDICIONES

    La Gazzetta dello Sport afirma que Conte sabe que el club tiene ganas y voluntad de seguir siendo competitivo al más alto nivel, tanto en Italia como en Europa. Pero el entrenador necesita dialogar, sentirse seguro sobre lo que va a pasar. 

    Otro mercado de más de 150 millones de euros parece impensable. Y también está la voluntad del club de revisar y reducir la masa salarial, con el coste laboral disparado hasta los 160 millones de euros al año. Sin embargo, el Nápoles tiene la liquidez necesaria para hacer fichajes, para dar los pasos adecuados que refuercen de verdad al equipo

    Además de las renovaciones de Hojlund y Alisson Santos, ya garantizadas por las recientes declaraciones del director deportivo Manna, el próximo verano bastarán unos pocos fichajes, no habrá necesidad de revolucionar la plantilla. A Conte le bastarán unas pocas piezas, pero importantes, que supongan un salto de calidad para mantenerse siempre en la cima. Por eso juntos se puede seguir adelante: dejando las cosas claras, encontrando de nuevo el equilibrio entre las necesidades técnicas y las económicas.

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  • LA CITA

    El Corriere dello Sport informa de que la reunión entre Conte, De Laurentiis y Manna tendrá lugar antes de que termine la temporada, una vez que se haya asegurado la clasificación para la próxima Liga de Campeones.  

    Tras un mercado de fichajes muy activo en 2025, el Nápoles apostará por los jóvenes y por fichajes específicos. Esto parece ser uno de los pilares del nuevo proyecto: con una media de edad de 28 años, es la plantilla con más experiencia de la Serie A en cuanto a jugadores utilizados.

    El equipo, salvo las lesiones, sigue siendo muy fuerte y sólido: en el punto de mira hay un lateral derecho, un centrocampista, un extremo ofensivo, quizá un defensa, pero dependerá de quién se vaya y quién se quede.

    Queda por ver el futuro de Lukaku, que cumplirá 33 años en mayo, Juan Jesús, que cumplirá 35 en junio, Anguissa, cuyo contrato vence en 2027, y sobre todo el de Lucca y Lang, una inversión de 70 millones entre los dos el verano pasado, pero cedidos en préstamo por decisión de Conte en enero.

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