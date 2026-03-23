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Nápoles: Conte se toma otra semana de descanso; esta vez, con una sonrisa

Al igual que en noviembre, el entrenador no estará con el equipo cuando se reanuden los entrenamientos para recargar pilas de cara al duelo directo contra el Milan.

Antonio Conte aprovecha el parón por los partidos internacionales para tomarse otro descanso.


El Corriere dello Sport informa de que el martes, al reanudarse los entrenamientos tras los tres días libres concedidos al grupo tras la victoria del viernes en Cagliari, el actual campeón de Italia no estará presente en el centro deportivo de Castel Volturno.

El equipo queda así a cargo durante unos días de su segundo entrenador, Cristian Stellini, y del resto del cuerpo técnico.


Conte se tomará un poco de descanso para recargar pilas de cara al duelo directo con el Milan programado para la tarde del lunes de Pascua y debería volver al campo a principios de la próxima semana junto con los 13 jugadores convocados por sus selecciones nacionales: Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne y Lukaku.


Contra los rossoneri de Allegri, segundos en la clasificación con un punto de ventaja sobre el Nápoles, seguirán sin estar disponibles los lesionados Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara y Neres.



  • EL ANTERIOR

    La misma situación ya se había dado el pasado noviembre, pero esta vez con muchas más sonrisas.

    De hecho, ahora el Nápoles viene de encadenar cuatro victorias consecutivas por la mínima, lo que le permite volver a soñar con el Scudetto a siete puntos del Inter, líder de la clasificación.


    En cambio, entonces el equipo venía de perder en Bolonia, con la lesión de Zambo Anguissa (no convocado por Camerún) como colofón.

    Conte cambió el sistema de juego pasando al 3-4-2-1 y ganó cinco partidos seguidos: contra el Atalanta, la Roma y la Juventus en la Serie A, el Qarabag en la Liga de Campeones y el Cagliari en la Copa de Italia en los penaltis.


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