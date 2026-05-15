«Nadie puede convencerme, ni Uli Hoeneß ni Herbert Hainer»: el entrenador campeón rechaza las insinuaciones, pero quiere seguir en el FC Bayern

Antes de retirarse, Pesic dirigirá este fin de semana al campeón FC Bayern en su última fase final de la Bundesliga de baloncesto (BBL). En diciembre reemplazó al campeón del mundo Gordon Herbert. Asegura que fue acertado regresar tras su primer mandato (2012-2016): «de lo contrario, siempre me habría preguntado si no debería haberlo hecho». En la lucha por el título, el Bayern es favorito, «pero tras la experiencia que hemos acumulado, digo: va a ser muy difícil», afirma Pesic.

A su edad, puede seguir en el cargo gracias a unas rutinas fijas. «En el avión leo y desconecto; al llegar, duermo. Después vienen el entrenamiento, la reunión, el partido y, de nuevo, el hotel. Todo es rutina», explica. Además, «voy al gimnasio dos o tres veces por semana y monto en bicicleta».