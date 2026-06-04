El experto en fichajes Matteo Moretto informa de que el español Carles Martínez será el nuevo entrenador del Werkself. La revista «kicker» también anuncia que el Bayer ha dado por concluida la búsqueda de entrenador.
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¡Nadie lo tenía en mente! Gran sorpresa en la búsqueda de entrenador del Bayer Leverkusen
Su fichaje sorprende, pues hasta ahora no se le había relacionado con Leverkusen. Este técnico de 42 años es aún un desconocido. Los últimos tres los pasó en la Ligue 1 con el FC Toulouse, su primera experiencia como entrenador principal. Su contrato acabó en junio, así que está libre.
Nacido en Barcelona, se formó como técnico en las categorías inferiores del Espanyol y del Barça, donde dirigió al filial sub-16 entre 2018 y 2019. Tras una etapa en Catar y Kuwait, en 2022 llegó al Toulouse como segundo entrenador y a los siete meses tomó el banquillo principal.
Con él en el banquillo, el conjunto francés acabó undécimo, décimo y noveno en las tres últimas campañas.
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La búsqueda del entrenador del Bayer Leverkusen es muy complicada.
El Bayer Leverkusen busca entrenador desde hace semanas. Kasper Hjulmand (54) podría ser destituido tras quedarse fuera de la Liga de Campeones, pese a tener contrato hasta 2027. La búsqueda no ha ido según lo previsto para los directivos Fernando Caro (61) y Simon Rolfes (44).
Su favorito era el compatriota de Martínez, Andoni Iraola (43), quien deja el AFC Bournemouth tras tres años exitosos. No obstante, tras la destitución de Arne Slot por parte del Liverpool FC el fin de semana, Iraola emergió como sucesor ideal. Al parecer, ya hay acuerdo y el anuncio podría llegar en días.
Mientras tanto, Filipe Luis, otro candidato, optó por el Mónaco; su falta de licencia UEFA Pro obligaría al club a pagar 25 000 euros por partido si no obtuviera un permiso especial.
Oliver Glasner (51), que deja el Crystal Palace, rechaza regresar a la Bundesliga y negocia con el AC Milan. Sport Bild añade que Álvaro Arbeloa se ofreció, pero no convenció. Michel (50), por su parte, ficha por el Ajax procedente del Girona.
La elección del entrenador es un «criterio decisivo» para fichar al jugador deseado, Kennet Eichhorn.
Carro y Rolfes debían actuar: su plan era presentar esta semana al nuevo entrenador. El proyecto sigue en pie.
Además, su interés en fichar al joven talento Kennet Eichhorn, del Hertha BSC, complica la situación, pues varios clubes pujan por el jugador de 16 años. Según kicker, el Bayer parte con «buenas posibilidades» de ficharlo, pero estas disminuyen por la incertidumbre sobre el técnico. Para Eichhorn, ese factor es un «criterio de descarte», pues solo se comprometerá con un club que ya tenga entrenador definido.