¡Nadie lo tenía en cuenta! Gran sorpresa en la búsqueda de entrenador del Bayer Leverkusen

Su fichaje sorprende, pues hasta ahora no se le había relacionado con Leverkusen. Este técnico de 42 años es aún poco conocido. En los últimos tres años ha dirigido al FC Toulouse en la Ligue 1, su primera experiencia como entrenador principal. Su contrato finalizó en junio, por lo que está libre.

Nacido en Barcelona, se formó como técnico en las categorías inferiores del Espanyol y del Barça, donde dirigió al filial sub-16 entre 2018 y 2019. Tras una etapa en Catar y Kuwait, en 2022 llegó al Toulouse como segundo entrenador y a los siete meses tomó el primer equipo.

Con él en el banquillo, el conjunto francés acabó undécimo, décimo y noveno en las tres últimas campañas.