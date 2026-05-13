«Sus goles, sus continuas carreras y sus potentes disparos, que recuerdan a Batistuta. Marcó el penalti con una calma sobrehumana», describió el periódico las cualidades que Malen volvió a demostrar en Parma. «Está increíblemente motivado y ha elevado nuestro nivel», celebró el técnico de la Roma, Gasperini. Según Voetbal International, los italianos pagarán los 25 millones de la opción decompra al Aston Villa.

Así, el Villa recuperará la cifra exacta que invirtió en él. El BVB había pagado 30 millones al PSV Eindhoven en 2021. Con los amarillos y negros, Malen vivió altibajos, sumó 39 goles y 20 asistencias en 132 partidos… y quiso marcharse. Cumplió su sueño de jugar en la Premier con el club de Birmingham, pero en su primer año apenas fue suplente con pocos minutos. En enero se marchó a Italia para sumar más minutos de cara al Mundial.