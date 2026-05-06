La rotura de los aductores de Serge Gnabry fue un duro golpe para el Bayern. El extremo, de 30 años, vivía un renacimiento esta temporada. Sustituyó a Jamal Musiala, lesionado, y se hizo con la titularidad. Aun cuando el joven se recuperó, Gnabry mantuvo su lugar en el once. Fue titular en todos los duelos clave hasta que se lesionó a mediados de abril. Así, se perdió el final de temporada y la Copa del Mundo.
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¡Nada de «brillantez» en el partido contra el PSG! Vincent Kompany sigue esperando una respuesta muy concreta en el FC Bayern
La lesión de Gnabry llegó justo cuando Musiala recuperaba su mejor nivel. En marzo, el jugador se perdió los partidos internacionales por problemas en el tobillo y escuchó a Oliver Kahn sugerir que, en ciertas circunstancias, podría renunciar al Mundial.
Sin embargo, en abril se recuperó de repente y encadenó varias actuaciones destacadas.
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FC Bayern: Jamal Musiala se acercó a su mejor nivel en abril
En la Bundesliga empezó a marcar como suplente de Gnabry, quien solo descansaba; en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid aportó un impulso decisivo desde el banquillo y, tras la lesión de Gnabry, volvió a ser titular de repente. Seis puntos en siete partidos. Musiala parecía decidido y en forma; al mismo tiempo, sus pases eran cada vez más geniales y sus regates, más ingeniosos.
«Es una coincidencia que ahora se haya producido esta lesión de Serge y Jamal ya no esté tan lejos», dijo entonces el entrenador Vincent Kompany. «Físicamente está muy cerca de su mejor nivel. Correr, presionar, ganar duelos: ahora puede hacerlo. Solo queda una pregunta: ¿cuándo volverá ese «Magic Musiala»? Cuando recupere esa libertad, tendremos una versión mejorada. Y, como entrenador, lo espero con ilusión».
En semifinales de la Champions, el fútbol le puso al Bayern frente al PSG, el mismo equipo ante el que Musiala se fracturó el peroné en el Mundial de Clubes. Contra el conjunto parisino volvió a la titularidad y fue decisivo. El momento ideal para el regreso del «Magic Musiala». Todo apuntaba a una de esas historias que solo el fútbol sabe escribir.
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Max Eberl: «Quizá no haya destacado tanto como los demás»
Como era de esperar, Musiala fue titular en el partido de ida contra el PSG. Y luego… nada. El espectáculo lo protagonizaron otros: Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. A pesar de los cuatro goles, Musiala no disparó a puerta, no dio asistencias y solo desperdició una ocasión por mala suerte. Además, completó solo 26 pases, el segundo con menos pases de todos los titulares, apenas por delante de Alphonso Davies, quien jugó 34 minutos menos.
El partido le pasó de largo y, en parte, la dinámica del juego lo explica. El balón iba de banda a banda, como si el centro del campo estuviera minado. Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic tampoco lograron intervenir desde el doble seis.
«No me pareció que pasara desapercibido contra el París», respondió el director deportivo Max Eberl con excesiva benevolencia. Es cierto que en el minuto 33 Musiala falló en la marca a Joao Neves en un córner y propició el 1-2 provisional. «Quizá no brilló tanto como los demás, pero trabajó muchísimo para el equipo», añadió Eberl. Musiala disputó 15 duelos —solo superado por Olise— y ganó diez.
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FC Bayern: Jamal Musiala volvió a pasar desapercibido ante el Heidenheim
Cuatro días después del partido en París, en un encuentro de la Bundesliga (relativamente intrascendente para el Bayern) contra el 1. FC Heidenheim, Musiala fue uno de los cuatro jugadores que mantuvieron su lugar en el once. Sin embargo, al igual que en París, no se vio rastro de «Magic Musiala» frente al colista. «Como los demás, no estaba al 100 %», admitió Eberl tras el 3-3. Firmó un disparo inofensivo y Kompany lo reemplazó al descanso.
«Ha acumulado minutos, así que lo veo de forma positiva», valoró Eberl, quien añadió: «Nos ayudará el miércoles». En la vuelta contra el PSG, Musiala tendrá una nueva oportunidad para brillar. A pesar del doblete de Leon Goretzka ante el Heidenheim, su titularidad no corre peligro.