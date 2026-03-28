Aunque el fichaje por el equipo de la capital francesa no llegó a concretarse el año pasado, Kanté no descarta la posibilidad de jugar en su país natal antes de colgar las botas. Tras haber pasado la mayor parte de sus mejores años en la Premier League con el Leicester City y el Chelsea, la experiencia del centrocampista en la Ligue 1 es relativamente limitada en comparación con su estatus de leyenda en Inglaterra.

Cuando se le preguntó si se veía compitiendo de nuevo en la máxima categoría francesa en el futuro, Kanté dio una respuesta alentadora para los aficionados locales. «¿Por qué no terminar en Francia? Nunca se sabe», reveló. Esta confesión sugiere que el centrocampista, que actualmente disfruta de una nueva etapa en Turquía con el Fenerbahçe, sigue muy de cerca lo que ocurre en su país natal.







