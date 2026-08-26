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«Muy posible»: Paul Scholes lanza una «alarmante» afirmación sobre el triplete del Arsenal mientras el equipo de Mikel Arteta apunta a un dominio histórico
Las leyendas respaldan al Arsenal para alcanzar la gloria
Scholes y Neville creen que el Arsenal revalidará el título de la Premier League esta temporada. El formidable equipo de Arteta puso fin por fin en mayo a su sequía liguera de dos décadas y ya es claramente favorito para repetir la hazaña.
El Arsenal arrancó la defensa del título a lo grande, con una cómoda victoria por 3-0 sobre el recién ascendido Coventry City. Tras añadir una profundidad importante a una plantilla ya consolidada, el gigante del norte de Londres parece preparado para volver a dominar el fútbol inglés.
Con una importante convulsión en los banquillos que afecta a sus rivales más cercanos, el Arsenal ha emergido como el favorito indiscutible. Tanto el Manchester City como el Liverpool atraviesan actualmente complicados periodos de transición tras las salidas de Pep Guardiola y Arne Slot.
- AFP
El debate sobre el triplete cobra un impulso serio
Aunque defender el título de liga sigue siendo el objetivo principal, ya empiezan a surgir conversaciones sobre un posible triplete. El equipo de Arteta sufrió la pasada temporada una dolorosa derrota en la final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, además de caer en la final de la Carabao Cup frente al City. En declaraciones en el pódcast The Good, The Bad & The Football, el exdelantero Dion Dublin se negó a descartar las opciones de que el Arsenal logre un triplete sin precedentes.
"No voy a apostar por que el Arsenal gane el triplete, pero tampoco voy a descartarlo", explicó Dublin. "Tienen la mejor plantilla y la más consolidada, y hay una auténtica armonía en el club".
Scholes, que ganó el triplete con el Manchester United en 1999, se mostró rápidamente de acuerdo con la valoración de Dublin y dijo: "Estoy de acuerdo con eso. Creo que es muy posible por cómo están. Sigo pensando que en la última semana del mercado de fichajes podrían incorporar a otro jugador, lo cual da miedo. Además, acaban de fichar a Ezri Konsa, que es un defensa de primer nivel".
Arteta construye una plantilla temible
La campaña de refuerzos de verano del Arsenal ha reforzado sin duda su candidatura al éxito tanto en el ámbito nacional como en Europa. Arteta ha integrado con éxito incorporaciones de gran nivel como Bruno Guimaraes, Christos Tzolis y Ezri Konsa en una plantilla ya de por sí talentosa.
Neville coincidió por completo con el confiado veredicto de Scholes durante una reciente aparición en Sky Sports. Preguntado por su pronóstico para el título, Neville respondió: «Arsenal al cien por cien. Está muy por delante. Con lo que ya tiene ahora en defensa y en el centro del campo, con los buenos atacantes que tiene, tiene un nivel realmente bueno, así que está bien».
El Aston Villa, próximo reto
El Arsenal buscará mantener su arranque impecable de la nueva temporada cuando vuelva a la acción en la Premier League el lunes por la noche. El vigente campeón tiene previsto enfrentarse al Aston Villa en lo que promete ser un atractivo duelo de la máxima categoría.
El Villa llega al partido buscando desesperadamente una reacción positiva después de un fin de semana inaugural realmente desastroso. Sacudido por un preocupante mercado de fichajes veraniego, fue goleado sin piedad por 4-0 por el Brighton el domingo.
Con sus rivales dejándose puntos y atravesando problemas de forma, Arteta exigirá la máxima concentración a su plantilla repleta de estrellas. Si logra otra victoria convincente, la creciente expectación en torno al Emirates Stadium no hará más que aumentar.
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