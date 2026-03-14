«Muy inusual»: Joe Cole critica a Arne Slot por intentar «arreglar» el Liverpool con nuevos fichajes a pesar de haber ganado la Premier League

En declaraciones a Paddy Power, Cole expresó su desconcierto ante la falta de estabilidad tras una temporada en la que se ganó el campeonato. Sugirió que parte de la responsabilidad por la falta de progresos en la temporada 2025-26 recae en el entrenador.

«El Liverpool suele mantener a sus entrenadores y esto es inusual porque ha habido cambios masivos en el club. Creo que Arne Slot tiene que asumir parte de la responsabilidad», dijo Cole. «Cuando ganas la Premier League y empiezas el primer partido de la siguiente temporada con cuatro cambios en el equipo, es un papel muy inusual».

«Porque, aunque incorpores jugadores, tienes la capacidad de integrarlos bien, ya que eres campeón, tienes un buen equipo y no necesitas arreglar mucho, si es que hay algo que arreglar. Me pareció que se excedió al intentar integrar a todos sus jugadores de golpe, en lugar de hacerlo gradualmente durante los primeros seis meses. Así se habría logrado más una evolución que una revolución. Por lo tanto, él tiene que asumir parte de la culpa, pero también los jugadores».